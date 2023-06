4 แฟชั่นแบรนด์ดังฉลอง Pride Month

JASPAL จัดทำเป็น PROUD JASPAL t-shirt เสื้อยืดพิมพ์ลายสโลแกน และลายโลโก้ที่มีใช้เทคนิคการพรินต์เป็นสีรุ้งเมทัลลิก หรือเสื้อ Pullover พิมพ์ลายโมโนแกรม ด้วยเทคนิค Multi-coloured Rubber Print รวมทั้งเสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายโลโก้ Rainbow Metallic Print สำหรับวันทำงาน ด้วยเบสิคไอเทม อย่าง เสื้อเชิ้ตสีขาว แต่มีลูกเล่นบริเวณปกเสื้อ

CPS CHAPS เปิดตัว “Pride and Party : The Brighter, The Better โดยดีไซน์แฟชั่นไอเทมต่างๆ ด้วยสัญลักษณ์สีรุ้ง เน้นดีไซน์เป็นกลุ่ม Ready-To-Wear ด้วยเสื้อทีเชิ้ตลายกราฟฟิก CPS CHAPS โมโนแกรมที่เล่นกับสีรุ้งทั้งตัว Font และ Artwork บนพื้นเสื้อสีขาวและสีดำ ส่วนตัวเสื้อใช้เทคนิคการฟอกให้ดูเท่และเซอร์

CC DOUBLE O เน้นดีไซน์ภายใต้แนวคิดแสดงความเป็นตัวเอง แต่คงคอนเซ็ปต์แฟชั่นสไตล์อเมริกันแคชชวล ที่เน้นความเรียบง่ายสวมใส่ได้ทุกโอกาส สอดแทรกด้วยสีสัน อาทิ เสื้อทีเชิ้ตลายปักที่เล่นกับสีรุ้งในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งตัว Font และ Artwork บนเนื้อผ้ายืด และเสื้อ Pullover ดีไซน์โลโก้ด้วยลายสกรีนผสานลายปักสัญลักษณ์สีรุ้ง

QUINN กับคอลเลกชัน “QUINN TOGETHER, WIN TOGETHER” สวยงามด้วยเสื้อไหล่เบี่ยงคอเว้าลึกตรงกลางอก หรือชุดเซ็ตลายพินสไตรป์ในเนื้อผ้าแบบสูทสุดเท่ที่เพิ่มดีเทลคัตเอาท์ เสื้อแจ็กเกตที่แมตช์ได้ทั้งกางเกงหรือกระโปรงพินสไตรป์ หรือสายสปอร์ตเกิร์ลก็ครีเอทลุคได้เต็มที่