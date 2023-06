โมโม โกลด์ สาขาใหม่ที่เอ็มโพเรี่ยม ยกระดับบุฟเฟต์เสิร์ฟความอร่อยสุดพรีเมี่ยม

“โมโม พาราไดซ์” เป็นร้านอาหาร All you can eat ชาบูชาบู สุกี้ สัญชาติญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2536 ที่ คาบูกิโซ-ชินจูกุ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดเสิร์ฟอาหารอร่อย สะอาด และบริการเป็นเลิศ ทำให้ได้รับความนิยมด้วยความรวดเร็ว และขยายไปมากถึง 70 สาขาทั่วโลก ซึ่งส่วนหนึ่งในนั่นคือเปิดให้บริการในประเทศไทย ซึ่งเข้ามาตั้งแต่เมื่อช่วงปี 2551 และก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วไม่น้อยหน้าที่ญี่ปุ่น ด้วยการนำเอาทั้งรสชาติและมาตราฐานการบริการมาให้คนไทยได้สัมผัส

จากนั่นเมื่อปี 2561 ในการฉลองครบรอบ 10 ปีในเมืองไทย ได้เพิ่มเติมบริการให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วย “โมโม พาราไดซ์ โกลด์” ที่นำเอาแรงบันดาลใจมาจากต้นตำรับร้านแรกจุดเริ่มต้นที่สาขาคาบูกิโซ ทั้งการตกแต่ง และการบริการต่างๆ รวมถึงมีเมนูพิเศษให้เลือกลิ้มลองมากขึ้น โดยล่าสุดได้เปิด โมโม พาราไดซ์ โกลด์ สาขาใหม่ที่ดิ เอ็มโพเรี่ยม

โดยที่นี่มี 2 แบบให้เลือกอร่อยกัน คือ ในแบบเริ่มต้น Standard Menu ในราคาท่านละ 729 บาท++ และแบบ Premium Menu ราคา 1,390 บาท++ โดยเติมความพิเศษยิ่งขึ้นด้วยการเอาใจสายเนื้อ ด้วยเนื้อระดับพรี่เมี่ยมสุด อย่าง X-Wagyu (F1) ที่มีให้เลือกถึง 3 ส่วน คือ ตัว Ichibo สะโพกส่วนด้านบน ที่หาทานได้ยาก รสชาติเข้มข้น มีไขมันแทรกมาก นุ่นละลายในปาก ส่วน Rump สันเอว ที่มีส่วนของเนื้อ ไขมันและกล้ามเนื้อที่สมดุลย์กัน รสชาติกลมกล่อม และส่วนของ Sotomono สะโพกส่วนนอก ที่มีความโดดเด่นตรงเนื้อจะมี 2 ลาย คือแนวลายกล้ามเนื้อน่อง และกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวาย ให้ความเด้งฟัน รสชาติที่แตกต่างไม่เหมือนเนื้อส่วนไหน

นอกจากนี้ยังมีเนื้อ USDA เนื้อเกรดเลิศสุดจากสหรัฐอเมริกา ที่เลือกได้ส่วนของสันคอ และ ส่วนท้อง ส่วนหมูก็มีตัวท๊อปอย่าง คุโรบูตะ พรีเมี่ยม รวมถึง เนื้อหมูชีวา หมูไขมันดีมีโอเมก้า 3 เลี้ยงดูอย่างดี รวมถึงเนื้อเป็ดอนามัย และไก่ไม้ไผ่สึมิเระที่ทำจากไก่เบญจา ผักสดสารพัดชนิดให้เลือกตักแบบจุใจ ก็ยังมามีมาให้ลือกอร่อยกันแบบครบครัน พร้อมด้วยน้ำจิ้มทั้งแบบซอสงา พอนสึ และโชยุรสหวาน

รวมทั้งมีเมนูโดดเด่นของร้านอย่างราเมนและอุด้งเส้นสด ที่ทำใหม่แบบวันต่อวัน ได้เส้นนุ่มเหนียว อร่อย แถมด้วยเมนูไข่สด ไข่ดอง ที่เมื่อนำมาจิ้มแกล้มกับเนื้อย่างแล้วอร่อยอย่าบอกใคร สามารถสั่งได้เลย ไม่ต้องมานั่งปรุงดองไข่ในซอสเอง ปิดท้ายด้วยของหวานอย่างซอร์ฟเสิร์ฟ ไอศกรีมสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ที่มีให้เลือก 4 รสชาติ อย่าง มะม่วง สตรอเบอร์รี่ มันม่วง และชาเขียวถั่วแดงกับวาราบิโมจิ

ตอนนี้โมโม พาราไดซ์ โกลด์ มี 2 สาขาในเมืองไทย คือที่ เซ็นทรัลเวิล์ด และสาขาใหม่ล่าสุดที่ชั้น 4 ของ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ตั้งอยู่ในมุมที่ทำเลเยี่ยม ด้วยการยึดครองมุมชั้นฝั่งที่หันออกสู่วิวสวยของสวนเบญจสิริ ทำให้นั่งชิลล์รับประทานไปพร้อมชมวิวไปได้ด้วย ทางร้านมีความจุ 106 ที่นั่ง ทั้งแบบมุมติดกระจกชมวิว และมุมด้านในที่ใกล้กับเคาน์เตอร์ตักผักและเครื่องเคียงต่างๆ