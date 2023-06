ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดงาน “Culture Learning-Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม ครั้งที่ 2”

ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดงาน “Culture Learning-Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม ครั้งที่ 2” ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วม” โดยมี รศ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล กก.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และอภินันท์ ธรรมเสนา ผจก.ฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ พร้อมตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมงาน ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร





ท็อปส์ จัดงาน ‘Grande Italia 2023 : La Festa Italiana’ โดยมี เปาโล ดีโอนีซี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เป็นประธาน และมี สเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รอง กก.ผจญ.สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ และบุษบา จิราธิวัฒน์ รอง กก.ผจญ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย จูเซปเป ลามัคคิอา, ธนวัตร จิรจริยาเวช และไบรอัน ฮิลล์ ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์



รวิศรา จิราธิวัฒน์ บอสสาวเก่งห้างเซ็นทรัล จัดวาระชอประดับชาติ “Central Midnight Sale” เริ่ม 29 มิ.ย.–12 ก.ค. 66 มหกรรมเซลซิกเนเจอร์แคมเปญของห้างเซ็นทรัล ในคอนเซ็ปต์ “Listen to No One Else” ชวนติดแฮชแท็ก #เซลของคนจะได้ของ ลดหนักทุกแผนกสูงสุด 70% พร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟอีกเพียบ ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และชอปต่อเนื่อง 24/7 กับทุกช่องทางชอปของห้าง





สยามพารากอน จัดงาน LEGO x Siam Paragon Reveal the Wonder ร่วมฉลองดิสนีย์ 100 ปีกับคอลเลกชันพิเศษ 28 มิ.ย.-3 ก.ค. 66 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ชวนเด็กๆ แต่งตัวด้วยแรงบันดาลใจจาก Disney Character พร้อมรับของขวัญฟรี! ชมดิสเพลย์ตัวต่อเลโก้รุ่นหายากจากเหล่านักสะสม กิจกรรมพิเศษ “มหัศจรรย์วันสวมมงกุฎ” ของเจ้าหญิงตัวน้อย และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย