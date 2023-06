อารียา พรอพเพอร์ตี้ แชร์ไอเดียรักษ์โลกจัดเวิร์กชอปครีเอตของแต่งบ้าน

พัทธมล เลาหพูนรังษี ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบัน คนทั่วไปเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น ซึ่งในฐานะแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ อารียา พรอพเพอร์ตี้ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมความหลากหลายและเข้าถึงคนกลุ่ม LGBTQ+ รุ่นใหม่ให้มากขึ้น ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ก็ยังมีวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยเช่นกัน และที่ผ่านมาการดำเนินงานทุกด้านของอารียา พรอพเพอร์ตี้ ก็ให้ความสำคัญกับแนวคิด Zero Waste มาอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้ผนวก 2 แนวคิดนี้เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นกิจกรรม Pride in Our Planet Workshop เพื่อนำเสนอภาพคนทำงาน LGBTQ+ ในแง่มุมที่มีความลึกขึ้น ผ่านการนำเสนอแนวคิดการสร้าง Sustainable Business ตามมุมมองและแพชชั่นของ The Face แต่ละท่าน เพื่อจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัยเกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในแบบของตัวเองและสามารถทำสิ่งนี้ทุกวันได้อย่างยั่งยืน”

งาน Pride in Our Planet Workshop เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Panel Talk ในหัวข้อ Sustainable Business : From The Start to The End โดย “The Face of Pride” 2 ท่านผู้เปี่ยมด้วยแพชชั่นในการสร้างธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มาร่วมนำเสนอแนวทางการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจ ตลอดจนวิธีการรักษ์โลกง่าย ๆ ที่ทุกคนทำตามได้ในชีวิตประจำวัน

ไทเกอร์-ภีมม์ โชติ ณ ภาลัย แชร์ที่มาของ Richy Tiger Hair ซาลอนรักษ์โลกที่ตัวเองภาคภูมิใจว่า “เราเป็นคนที่ค่อนข้าง Perfectionist และไม่ปล่อยวางอะไรง่ายๆ ซึ่งนอกจากการรับลูกค้าจำนวนไม่กี่คนต่อวัน เรายังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ Cruelty-free เกือบทั้งหมด หลายชิ้นใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะพลาสติกในทะเล รวมถึงการใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำเพราะซาลอนเป็นธุรกิจที่ใช้น้ำเยอะมาก ส่วนเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นก็เป็นหนัง Nappa ซึ่งเป็นหนังเสมือนเพื่อลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ คือทุกดีเทลที่เราใส่เข้าไปในร้านมันมีเรื่องราว มีที่มาที่ไปซึ่งทุกคนสัมผัสได้ 100% ถึงสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร เพราะคำว่า Sustainability ในปี 2023 มันไม่ใช่เทรนด์อีกต่อไป แต่มันคือพื้นฐานของมนุษย์เราทุกคน”

อีกหนึ่ง “The Face of Pride” เจ้าของธุรกิจคาเฟ่แนวมินิมอลชื่อดัง Early เจ้าของรางวัล Room Editor’s Choice Award 2023 เค-เคฑิตา ชัยศักดิ์ศิริ เล่าถึงธุรกิจแบบ Sustain ในแบบของตัวเองว่า “เราสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เด็กและเริ่มเห็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงเริ่มต้นที่ธุรกิจคาเฟ่ของเราเองเพื่อสื่อสารถึงเรื่องนี้ด้วยวิธีง่ายๆ ผ่านการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็น Alternative material ในการตกแต่งร้าน เพื่อจุดประกายรักษ์โลกแบบที่ไม่ยัดเยียดแนวคิดมากเกินไป เราอยากบอกทุกคนว่า ควรลองทำเพื่อสิ่งแวดล้อมในแบบที่เราทำไหวไปก่อน เพราะถ้าเราไม่เริ่ม เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราทำได้หรือเปล่า เริ่มจากสเตปหนึ่งค่อยๆ เพิ่มไปสอง เพิ่มไปเรื่อยๆ แล้วเราจะทำมันได้ทุกวันอย่างยั่งยืนจริง ๆ”

The Face of Pride ทั้งสองท่านยังได้แบ่งปันแนวคิดการทำธุรกิจรักษ์โลกแบบง่ายๆ โดยให้ทบทวนตั้งแต่การหา Resource ที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตในประเทศ ตลอดจนเรื่อง Supply chain เพื่อช่วยลดคาร์บอนจากการขนส่งให้น้อยที่สุด และสุดท้ายคือการ Renew โดยนำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มาใช้งานซ้ำให้คุ้มค่ามากที่สุด และสำหรับคนทั่วไป วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการสั่งอาหารเท่าที่เรากิน ไม่กินทิ้งกินขว้างเพื่อลด Food waste ตลอดจนการคัดแยกขยะเปียกนำเพื่อไปทำปุ๋ย หรือขยะรีไซเคิลเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสมต่อไป

นอกจาก Panel Talk เพื่อการแบ่งปันแนวคิดของ “The Face of Pride” ทั้ง 2 ท่าน อารียา พรอพเพอร์ตี้ ยังได้จัดกิจกรรม “Upcycling Fabric to Pet Toy” และ “Upcycling Waste to Home Décor” โดยหลังจบงานยังได้มอบชุดอุปกรณ์ Upcycling Tool Kits แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้นำไปใช้ที่บ้าน เพื่อต่อยอดแนวคิด Upcycling ในเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป และส่งเสริมให้ทุกคนร่วมสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้แก่ทรัพยากรบนโลกอย่างรู้คุณค่า เพื่อมุ่งหน้าสู่สังคม Zero Waste ไปกับอารียา พรอพเพอร์ตี้ อย่างยั่งยืน