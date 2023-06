“ไทยวาโก้” จับมือ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เดินหน้าสร้างพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก

จากการที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งประเทศสมาชิกได้ตกลงร่วมกันที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นนั้น ไทยวาโก้พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมของกทม. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “Do it yourself สร้างโลกสวย ด้วยมือเรา” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2566 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานเปิดงาน “Do it yourself สร้างโลกสวย ด้วยมือเรา” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2566 กล่าวว่า ทางกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการปลูกต้นไม้ให้ครบ 1 ล้านต้น จะแบ่งการปลูกเป็นเขตละ 400 ต้น / สัปดาห์ เพื่อให้ครบ 1 ล้านต้นภายใน 4 ปี ซึ่งการปลูกต้นไม้นี้นอกจากจะเพื่อลดฝุ่นและมลพิษแล้ว ยังปลูกเพื่อให้เกิดร่มเงา ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศเมือง อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนมีรายได้จากการเพาะกล้าไม้ส่งขายให้กับกทม. และปลูกเพื่อให้คนในชุมชนและต้นไม้โตไปพร้อมๆ กันกับเมือง โดยได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจร่วมปลูกต้นไม้ มาร่วมกันปลูกต้นไม้ทุกวันอาทิตย์

กิจกรรมภายในงาน นอกจากการปลูกกล้าไม้ จำนวน 1000 ต้น ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่น ทั่วกรุงแล้ว ยังมีกิจกรรม Do it yourself สร้างโลกสวย ด้วยมือเรา ที่ทางไทยวาโก้เข้าร่วมสนับสนุน โดยจัดขึ้น ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร

“ทางไทยวาโก้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรม Do it yourself สร้างโลกสวย ด้วยมือเรา ทางไทยวาโก้ได้นำกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำและเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเข้าร่วมเพื่อสร้างสีสันในงาน 2 กิจกรรม ด้วยกัน คือ นิทรรศการ WACOAL BRADAY บราเก่าเราขอ เปิดบูธรับบริจาคบราภายในงานเพื่อนำบราเก่าไปกำจัดอย่างถูกวิธีและเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และกิจกรรม DIY หมวกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นหมวกที่ทำมาจากวัสดุที่เหลือใช้ในโรงงาน เพื่อส่งต่อและเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ ไทยวาโก้เชื่อว่าพลังยิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆ เพื่อโลกของเรา” นงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าว