ฉลอง 94 ปีครั้งยิ่งใหญ่ “ยูบิลลี่ ไดมอนด์” อวดโฉม 9 คอลเลกชันใหม่

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ฉลองครบรอบ 94 ปี จัดงาน 94th ANNIVERSARY JUBILEE DIAMOND THE LUXURY GLAMOROUS UNIVERSE PARTY ร่วมเดินทางไปในจักรวาลเพชรอันเลอค่า กับอีเวนต์ที่เปล่งประกายด้วยเพชรแท้คุณภาพระดับโลกที่คัดสรรมาเพื่อคนไทย พร้อมเผยโฉม 9 คอลเลกชันใหม่ มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ฉลองความสำเร็จก้าวเข้าสู่แบรนด์แท้ 100 ปีอย่างแข็งแกร่ง โดยมี อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นแม่งาน

สำหรับคอลเลกชันเพชรครั้งแรกกับ 9 Superstar High Diamond Jewelry Creations ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความพิถีพิถัน คัดสรรเพชรคุณภาพมาตราฐานระดับเวิลด์คลาส ชิ้นงาน craftmanship สร้างสรรค์จากช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ผสานเสน่ห์และเอกลักษณ์งานดีไซน์จากยูบิลลี่ ไดมอนด์ เกิดเป็นผลงานไอคอนิกสุดคลาสิกล้ำสมัยสง่างามในทุกมิติ และเผยโฉมครั้งแรกกับ Exclusive Premier คอลเลกชันเครื่องประดับไฟน์จิวเวลรีโดดเด่นมีระดับ ด้วยดีไซน์โมเดิร์นและงานฝีมือที่พิถีพิถันทุกรายละเอียดจากช่างจิวเวลรี่ผู้เชี่ยวชาญอิมพอร์ทจากอิตาลี ทั้งยังจัดแสดงเพชรตำนานหายาก Unique Diamond of the World ; Masterpiece of Belgium Artisanship - Athena ® Cut น้ำหนัก 12.53 กะรัต ให้สัมผัสกับสุดยอดเพชรจากฝีมือการเจียระไนระดับสูงกันอย่างใกล้ชิดเป็นที่แรก

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงแฟชั่นโชว์สุดตระการตา The Glamorous Universe Extravaganza Fashion Show เปิดตัวคอลเลกชันเครื่องประดับเพชร 9 คอลเลกชันใหม่โดยเหล่า SUPER MODEL พร้อมด้วยศิลปินนักร้องชื่อดังของเมืองไทย มาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ รวมถึงการจัดแสดงเครื่องประดับเพชร Ultra-Luxury จากพรีเมียมคอลเลกชันต่างๆ อาทิ เครื่องประดับเพชร Bridal Collection แหวนกะรัต แหวนเพชรแต่งงาน แหวนหมั้น เครื่องประดับเพชร Men Collection เครื่องประดับเพชรราคาพิเศษพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้-18 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ Pimarn Siam Hall โรงแรม The Athenee Hotel, Bangkok