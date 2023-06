โค้งสุดท้าย กับ โครงการ ‘CONNEXION’ เปิดเส้นทางอินฟลูฯคุณภาพ สู่การแข่งขันยิ่งใหญ่ปลายปี

ซึ่งที่ผ่านมาได้บุกมหาวิทยาลัยพร้อมกับขนทัพอินฟลูเอนเซอร์ผู้มีชื่อเสียงและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนให้ความรู้กับเยาวชนถึงที่และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ระดมความคิดและจัดทำดิจิทัล คอนเทนต์ ด้วยไอเดียที่สร้างสรรค์ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ ‘Thomas Tom’ TikToker ผู้โด่งดังจากการพูดภาษาอังกฤษสำเนียงใต้ สร้างรอยยิ้มและเรียกเสียงฮาให้กับใครหลายคน ได้ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ รวมถึงเทคนิคในการผลิตคอนเทนต์ อาทิ 3K Techniques (Know Your Strength, Know Your Passion และ Know Your Happiness), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับเจ้าของเพจ ‘chong nom’ ครีเอเตอร์สายเล่าเรื่องด้วยคาแรกเตอร์หน้านิ่ง ได้นำเอกลักษณ์การทำคอนเทนต์ที่โดดเด่น, มหาวิทยาลัยบูรพา กับ ‘โปแปง’ TikToker ผู้สร้างคอนเทนต์ร่วมกับน้องสาวและคุณแม่ เผยความน่ารักและกิจกรรมที่ทำร่วมกันภายในบ้าน ให้ผู้ชมได้ติดตามทั้งสนุกและอบอุ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ​ ‘Heiseoul’ เจ้าของคอนเทนต์แยกร่าง จะเต้น ลิปซิงค์ หรือเล่นละคร ก็ทำได้หมด เรียกได้ว่ามากความสามารถและมีคาแรกเตอร์ชัดเจน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ ‘ปาร์ตี้ นักพากย์ฟีลกู๊ด’ เจ้าของเสียงนุ่มนวลแต่แฝงด้วยคอนเทนต์เรียกเสียงฮา สอนทำคอนเทนต์ที่ใช้เสียงเรียกความสนใจจากผู้ชม พร้อมทั้งเคล็ดลับการคิดคอนเทนต์ให้กับแบรนด์ พร้อมการรับมือกับเครื่องมือโซเชียลมีเดีย เป็นต้น





และปิดท้ายกิจกรรมโรดโชว์ในเดือนมิถุนายน พบกับ ‘อ้ายติ๊ก บะดาย’ หนุ่มเหนือที่สร้างคอนเทนต์ภาษาถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ผสมกับวิธีการเล่าเรื่องที่สนุกสนานจนน่าติดตาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมร่วมทำกิจกรรม เวิร์คชอปต่อยอดจากเทคนิค รวมถึงไอเดียต่าง ๆ ที่จะได้รับตลอดกิจกรรม





ทั้งนี้หลังจากกิจกรรมโรดโชว์จบลง ผลงานคอนเทนต์จากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Connexion ที่มีความโดดเด่นจะได้รับการเลือกให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันกับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของวงการ Digital กับ ‘HACKa Thailand 2023’ โดยในงานประกอบด้วยพื้นที่ Showcase มากมาย รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ D Connexion, Business Matching, Digital Content Creator, Digital Influencer Pitching และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์





สำหรับงาน ‘HACKa Thailand 2023’ ได้เปิดพื้นที่สำหรับการแข่งขันให้ผู้เข้าร่วมได้กางความสามารถและแสดงผลงานทางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ หรือการแสดงบทบาทการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพ รวมไปถึงการสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของ Story Telling โดยคาดจากการแข่งขันดังกล่าว จะสามารถสร้างผลงานดิจิทัล คอนเทนต์ ไม่น้อยกว่า 5,000 ผลงานอย่างแน่นอน





นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพื้นที่สำหรับกิจกรรม Business Matching ซึ่งรวบรวมผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายจัดหางาน ไม่น้อยกว่า 50 ราย รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการจัดกิจกรรมบนเวที ตลอดจนการต่อยอดและการนำผลงาน ดิจิทัล คอนเทนต์ จากกิจกรรมการแข่งขัน Digital Content Creator, Digital Influencer Pitching ขึ้นแสดงภายในงาน