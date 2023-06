เช็คลิสต์ 8 รองพื้น ล็อคผิวเนียบกริบท้าฝนทนแดด

แม้แดดจะแรงหรือฝนตกกระหน่ำแค่ไหน เมคอัพบนใบหน้าโดยเฉพาะงานผิวก็ยังสวยเพอร์เฟกต์ได้ด้วยรองพื้นตัวดัง ที่เราคัดมาแล้วว่าปกปิดผิวเป๊ะ เนียนกริบตลอดทั้งวัน ให้ลุคผิวสวยใสดูธรรมชาติ

SUQQU The Liquid Foundation รองพื้นชนิดน้ำ ปกปิดสูงแต่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ ติดทนหมดกังวลเรื่องการไหลเยิ้ม ฟินิชลุคฉ่ำวาว มีให้เลือก 23 เฉดสี ราคา 3,800 บาท

KANEBO Lively Skin Wear รองพื้นครีมเจล มอบผิวเรียบเนียนเป็นธรรมชาติเบาสบายผิวไม่เลอะมาส์กและไม่เหนอะหนะผิว โกล์วฉ่ำวาวสดใสอย่างมีชีวตชีวา มีให้เลือก 8 เฉดสี ราคา 3,800 บาท

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation รองพื้นเนื้อแมท ให้การปกปิดระดับสูงสุด มีเนื้อสัมผัสที่เบาเพื่อผิวดูเรียบเนียน กันน้ำและติดทนนานตลอดทั้งวัน มีให้เลือก 44 เฉดสี ราคา 1,950 บาท

Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation รองพื้นปกปิดผิวได้ระดับปานกลางถึงสูง ติดทน บางเบา มีให้เลือก 50 กว่าเฉดสี ราคา 1,870 บาท

IPSA Liquid Foundation e รองพื้นสูตรน้ำ ที่ปกปิดทุกปัญหาผิว จุดด่างดำ ริ้วรอย และปัญหารูขุมขนกว้างได้อย่างแนบสนิท ปกป้องผิวจากรังสียูวี มีให้เลือก 6 เฉดสี ราคา 1,750 บาท

Make Up For Ever HD SKIN Liquid Foundation รองพื้นงานผิวเนียนสวย ไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์ ฟินิชแบบกึ่งแมท มีให้เลือก 40 เฉดสี ราคา 1,700 บาท

L’Oreal Infallible 32H Matte Cover Foundation รองพื้นเนื้อแมท ผสานไนอาซินาไมด์ 4% ปลอบประโลมผิว ปกปิดแต่บางเบา ติดทนยางนานถึง 32ชม.กันน้ำ กันเหงื่อ คุมมัน มีให้เลือก 15 เฉดสี ราคา 499 บาท

Revlon ColorStay Longwear Makeup รองพื้นลุคแมท SPF 15 ป้องกันจากแสงแดด ติดทนนานตลอด 24 ชั่วโมง มี Vitamin E และสารต้านอนุมูลอิสระ พร้อมบำรุงและปกป้องผิวหน้า มีให้เลือก 7 เฉดสี ราคา 480 บาท