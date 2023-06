“รวิศรา จิราธิวัฒน์” ชวน 8 คนดังสายสตรอง ชูความสวยงามที่ไร้กฎเกณฑ์

ที่มีทั้ง แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส Miss Universe Thailand 2021 ซิลวี่-ภาวิดา มอริจจิ นักร้องสาวเสียงทรงพลัง ต่าย-เพ็ญพักตร์ ศิริกุล นักแสดงสาวสวยรุ่นใหญ่ โอปอล์-พิไลวรรณ พิมพ์ภูลาด นางแบบหน้าเก๋ ธีโอ-ภาคภูมิ สุวรรณรัตน์ โมเดลผู้ทลายทุกข้อจำกัดด้านเพศ รินดา-พรรณวลัย ทิพรดารัตนสิริ เด็กสาวผู้โอบรับด่างขาวอย่างภาคภูมิ ซัน-เมธัส เทพนวล แฮร์สไตลิสต์สุดเท่ และนิ้ง-สิชา เตลิงคพันธ์ ผู้คร่ำหวอดในวงการบิวตี้ โดยได้เมกอัพอาร์ติสต์ชื่อดัง “วันสุข บุญประเสริฐ” และ “นนทพัฒน์ อมรไชย” ร่วมครีเอตลุคสุดยูนีค พร้อมถ่ายทอดความงามโดยช่างภาพฝีมืออาชีพ “กฤตธี ผ่องเสรี”

แอนชิลีกล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นกระบอกเสียงเรื่อง Real Size Beauty แอนภูมิใจมากที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆ คน เพราะเคยผ่านการถูกบูลลี่มาแทบทุกอย่าง แต่สิ่งที่ปลดล็อกเรื่องราวแย่ๆ คือโฟกัสที่ความสุขและยิ้มให้กับตัวเอง คําพูดของคุณพ่อที่ช่วยเพิ่มพลังให้แอนมากที่สุดคือ ‘You’re strong. You can do it.’ และเชื่อว่าทุกคนสตรองและสร้างพลังบวกให้คนรอบข้างได้เช่นกันค่ะ”

ซิลวี่เผยว่า “ความมั่นใจเท่ากับความสวยงาม แต่ก่อนยอมรับว่าเคยยึดติดกับ Beauty Standard ว่าสวยคือต้องผอม ตั้งแต่เข้าวงการได้รับความกดดันมากมาย พยายามผอมจนคุณแม่บอกว่า ‘ซิลวี่ต้องรักตัวเองได้แล้วนะ’ จากวันนั้นเราก็เรียนรู้ที่จะรักข้อบกพร่องต่างๆ ในตัวเรา จนมีความสุขทุกครั้งเวลามองตนเองในกระจก ซึ่งมันคือที่สุดแล้ว”

ต่ายยืนยันว่า “เริ่มมาตกตะกอนตอนอายุขึ้นเลข 6 ว่าอะไรเหมาะกับเรา อะไรทำให้เรามั่นใจ แล้วพบว่าทุกอย่างเริ่มจากที่เราไม่สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมา ทั้งการแต่งหน้า แต่งตัว อยากใส่อะไรก็ใส่ แค่เลือกให้เหมาะกับตัวเอง จะไม่ตีกรอบว่าอายุเท่านี้แล้วจะใส่อะไร แค่ดูตัวเองในกระจก ถ้าชอบก็โอเคแล้ว”