Thailand Coffee Events 2024 เฟ้นหาบาริสต้าไทยสู่เวทีระดับโลก

“Thailand Coffee Fest 2023” เทศกาลของคนรักกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง นำโดย ณัฎฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH) และ ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด (The Cloud) ผนึกกำลังพันธมิตรใหม่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการกาแฟไทย จับมือ สุธินี อมรพัฒนกุล เลขาธิการสมาคมบาริสต้าไทยนำ 2 ลิขสิทธิ์การแข่งขัน Thailand Coffee Events 2024 ร่วมเฟ้นหาตัวแทนบาริสต้าจากประเทศไทยสู่เวทีระดับโลกในงาน Thailand Coffee Fest 2023 : Good Coffee for Everyone เป็นครั้งแรก งานนี้ คนรักกาแฟพลาดไม่ได้! พบกัน ณ IMPACT Exhibition Center Hall 5 – 8 เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2566