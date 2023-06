COS เปิดตัวแคปซูลคอลเลกชั่นลิมิเต็ด ฉลองให้กับวัฒนธรรมของเควียร์คลับ

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมของเควียร์คลับและพื้นที่ปลอดภัยที่พวกเขาได้สร้างเอาไว้ COS ภูมิใจนำเสนอแคปซูลคอลเลกชั่นด้วยไอเทมเสื้อยืดลิมิเต็ดเอดิชั่น นำเสนอการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากประสบการณ์ในคลับระดับไอคอน 4 แห่งทั่วโลก คือ Horse Meat Disco, House of Yes, Sink The Pink และ Churros con Chocolate เพื่อสนับสนุนชุมชน LGBTQIA+ ในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ร่วมสร้างพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกได้รับความเคารพ รู้สึกปลอดภัย และได้รับการมองเห็นถึงคุณค่า

ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 พื้นที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มเควียร์นั้นมีจำนวนลดลง โดยในพื้นที่หลายแห่งยังต้องเผชิญกับอุปสรรคอย่างความไม่เข้าใจ อันเนื่องมาจากโรคกลัวคนข้ามเพศ โรคกลัวคนรักเพศเดียวกัน และการแบ่งแยก การยังต้องต่อสู้ของชุมชนเพศทางเลือกเป็นแรงบันดาลใจที่แต่ละกลุ่มได้สร้างพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อและเฉลิมฉลองให้กับสมาชิกในคอมมูนิตี้ที่ต้องการปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือการอยู่ท่ามกลางฝูงชน

การทำให้ความคิดสร้างสรรค์และลักษณะเฉพาะของผู้ร่วมโปรเจกต์แต่ละคน วงดนตรีในเทศกาลระดับนานาชาติ เสื้อยืดของ Horse Meat Disco โดดเด่นด้วยสีสันโดยเป็นตัวแทนของชุมชนที่มารวมตัวกันผ่านความรักในเพลงดิสโก้และการแดนซ์ ในขณะที่ House of Yes จากนิวยอร์ก เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทุ่มเทให้กับการสร้างสายสัมพันธ์และขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ โดยนำเสนอการออกแบบผ่านรูปหัวใจอันทรงพลัง พร้อมเส้นสายที่เชื่อมต่อกันเพื่อแสดงถึงความรัก พร้อมสร้างสิ่งที่มีเอกลักษณ์และสวยงาม นอกเหนือจากนี้ยังมี Sink The Pink จากสหราชอาณาจักร พื้นที่แห่งการรวมตัวกันของผู้คนที่เป็นตำนานและสร้างพื้นที่เพื่อการแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง ได้มาร่วมแชร์งานดีไซน์ของ Queen of Club ที่ให้ความรู้สึกขี้เล่น เป็นตัวแทนที่สวยงามของสิ่งที่ถูกส่งต่อกันมา และเทศกาลแห่งความสนุกสนานของสเปน Churros con Chocolate สร้างสรรค์งานออกแบบโปสเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาขึ้นมาใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสไตล์การแต่งตัวและผู้เข้าร่วมงานที่เต็มไปด้วยสีสัน

ภาพแคมเปญถ่ายโดย เบรตต์ ลอยด์ (Brett Lloyd) นำเสนอภาพใบหน้าที่สื่อถึงหัวใจและจิตวิญญาณของชุมชน LGBTQIA+ ทั่วโลก

คอลเลกชั่นพร้อมจัดจำหน่ายที่ร้านสาขาสยามพารากอน เอ็มควอเทียร์ และไอคอนสยาม รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ th.cos.com