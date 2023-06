สายกรีนห้ามพลาด! เวิร์กชอปอัปไซเคิล ครีเอตของแต่งบ้านในแบบ Zero Waste!

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติและเฉลิมฉลองความหลากหลายของทุกคนในสังคมอย่างภาคภูมิ ล่าสุดเตรียมจัดเวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์ “Pride in Our Planet Workshop” ภายใต้แคมเปญ “Pride in Our Planet” ร่วมโอบรับความหลากหลายในเดือนแห่งความภาคภูมิใจและจุดประกายไอเดียการรักษ์โลกที่ทำตามได้ง่าย ๆ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมชวน “The Face of Pride” ของอารียาผู้เปี่ยมด้วยแพชชั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคม มาร่วมพูดคุยแนวทางการทำธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกแง่มุม นำโดย ไทเกอร์ – ภีมม์ โชติ ณ ภาลัย แฮร์สไตลิสต์และเจ้าของร้าน RCTG Salon ไพรเวทซาลอนย่านบางนาที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเลือกใช้โปรดักต์ Cruelty free และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เค-เคฑิตา ชัยศักดิ์ศิริ เจ้าของ Early BKK คาเฟ่สไตล์มินิมอลให้ความสำคัญกับ Sustainable Design ในทุกดีเทลของร้าน จนล่าสุดได้รับรางวัล Room Editor’s Choice Award 2023 ในฐานะคาเฟ่ที่มีการออกแบบเพื่อความยั่งยืน โดยทั้งสองท่าน จะมาร่วมแชร์ไอเดียการทำธุรกิจที่ต้องการเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม นอกจากนี้ อารียา พรอพเพอร์ตี้ ยังขอชวนสายคราฟต์และสายกรีนมาร่วมเวิร์กชอปสุดพิเศษ เพื่อครีเอตของเล่นให้น้องหมาน้องแมวที่บ้าน และทำของตกแต่งบ้านสุดเก๋จากวัสดุเหลือใช้ ช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆ ให้ทุกคนหันมาอัปไซเคิลและเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองและคนรอบข้างเพื่อมุ่งสู่สังคม Zero Waste ในอนาคต

“อารียา” ชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษในงาน Pride in Our Planet Workshop ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่ The Commons Thonglor พร้อมจัดเต็มด้วยกิจกรรมดี ๆ ตลอดทั้งวัน ได้แก่

- Panel Talk ในหัวข้อ “Sustainable Business: From The Start to The End” พบกับ “The Face of Pride” ผู้เปี่ยมด้วยแพชชั่นในการสร้างธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ทั้งสองจะมาแชร์แนวทางการทำธุรกิจในโลกที่ความยั่งยืนไม่ใช่กระแส แต่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ พร้อมชวนคุยเรื่อง Sustainability at Home โดย คุณไทเกอร์–ภีมม์ โชติ ณ ภาลัย ร่วมแชร์ไอเดียการเลือกใช้โปรดักต์และบรรจุภัณฑ์ Personal Care ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ใคร ๆ ก็ทำตามได้ ส่วน คุณเค-เคฑิตา ชัยศักดิ์ศิริ ร่วมพูดคุยเรื่องการแยกขยะให้เกิดเป็น Ecosystem ที่แข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

- กิจกรรม “Upcycling Fabric to Pet Toy” ชวนทำเวิร์กชอปสนุก ๆ รังสรรค์ของเล่นสัตว์เลี้ยงจากเศษผ้าเพื่อส่งต่อความสนุกให้น้อง ๆ สี่ขาที่บ้าน

- กิจกรรม “Upcycling Waste to Home Décor” ชวนครีเอตของแต่งบ้านในสไตล์ของคุณเองจากพลาสติกและขวดแก้วเหลือใช้ ร่วมสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ในแบบ Zero Waste