เครื่องดื่ม 3 เมนูใหม่ “Cotton Candy Frappe” สีสันสดใสอร่อยลงตัว

เดอะ คอฟฟี่ คลับ (The Coffee Club) ร้านอาหารและเครื่องดื่มออลเดย์ไดนิ่ง สัญชาติออสเตรเลียที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 'Pride Month' เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ด้วยการนำเสนอ 3 เมนูเครื่องดื่มใหม่ “Cotton Candy Frappe” ที่เพิ่มสีสันและส่วนผสมที่หลากหลายกลายเป็นเมนูสุดพิเศษพร้อมเสิร์ฟเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Cotton Candy Coffee Frappe กาแฟเฟรปเป้หอมเข้มเต็มรสกาแฟท็อปปิ้งด้วยวิปครีมฟู ๆ หรือ Cotton Candy Double Chocolate Frappe ช็อกโกแลตเฟรปเป้แบบเข้มข้นถึงใจผสานกับนมเข้ากันอย่างลงตัว หรือหากใครเป็นสายหวานต้องลอง Cotton Candy Vanilla Frappe เฟรปเป้กลิ่นวานิลลารสชาติหวานกำลังดี ที่พร้อมให้ทุกคนได้มาลิ้มลองในราคาแก้วละ 150 บาท

ในขณะเดียวกันนอกจากจะเป็นเดือน Pride Month แล้ว เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยังใส่ใจลูกค้าทุกคนให้พร้อมต้อนรับฤดูฝนด้วยร่ม The Coffee Club Limited Edition มาพร้อมดีไซน์สุดเก๋ที่มีให้เลือกทั้งสีดำและสีฟ้า สุดพิเศษ! สำหรับสมาชิกระดับ Gold รับร่มได้ฟรี 1 คัน ภายในเดือนมิถุนายนนี้ รวมถึงเมื่อเติมเงินวอลเล็ตผ่านแอปพลิเคชัน The Coffee Club Thailand หรือใน The Coffee Club Gift Card มูลค่า 2,200 บาท รับร่มฟรี 1 คันทันที ตลอดจนลูกค้าทั่วไปเมื่อทานอาหารครบ 200 บาทขึ้นไป สามารถแลกซื้อร่มได้ในราคา 299 บาท (ราคาปกติ 499 บาท) อีกด้วย

ตลอดทั้งเดือนนี้อย่าลืมมาเพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่ม “Cotton Candy Frappe” สีสันสดใส หอมหวาน เข้มข้น กลมกล่อม พร้อมวิปครีมเนื้อนุ่มละมุน และตกแต่งโรยด้วยเม็ดสีเรนโบว์ ที่พร้อมให้ทุกคนได้ลิ้มลองรสชาติและรสสัมผัสที่รวมเป็นความอร่อยอย่างลงตัว ที่ไม่ว่าจะเป็นคอกาแฟและเครื่องดื่มต้องชื่นชอบที่จะทำให้ทุกคนมีโมเมนต์ดี ๆ ได้ทุกวันไม่มีเบื่อได้ที่ร้าน เดอะ คอฟฟี่ คลับ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566