อาดิดาสร่วมส่งต่อพลังแห่งรักไปทั่วโลก

อาดิดาส (adidas) ร่วมกับ ริช มนิซี ดีไซเนอร์ตัวแทนความหลากหลายทางเพศชาวแอฟริกัน รังสรรค์คอลเลกชันและแคมเปญ PRIDE 2023; Let Love Be Your Legacy ส่งเสริมความเป็นพันธมิตรแนวร่วม และเสรีภาพในการแสดงออกโดยปราศจากอคติ ทั้งในพื้นที่ของกีฬาและวัฒนธรรม ผ่านเสื้อผ้าและรองเท้า adidas x RICH MNISI ที่ครอบคลุมทั้งแบบไลฟ์สไตล์และเพอร์ฟอร์แมนซ์ ไม่ว่าจะเป็น อาดิดาส ออริจินอลส์ ฟุตบอล จักรยาน สปอร์ตแวร์ และว่ายน้ำ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก จดหมายรักที่มนิซีเขียนถึงตัวเองในวัยเยาว์ ซึ่งเขาได้เปรียบว่า Let Love Be Your Legacy ไม่ได้เป็นเพียงพันธกิจของเขา แต่ยังเป็นเสียงเรียกร้องในการเป็นพันธมิตรเพื่อเพิ่มพลังและสนับสนุนชุมชน LGBTQIA+ นอกจากนี้ 3 พาร์ตเนอร์คนสำคัญของอาดิดาส อย่าง ทอม เดลีย์ จาริ โจนส์ และองค์กรแอธลีท แอลไล ก็ได้เขียน 'จดหมายรัก' ถึงคนทั้งโลก เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนยอมรับตนเองและเรียกร้องการสนับสนุนจากชุมชนที่กว้างขึ้น ทั้งในด้านวัฒนธรรมและกีฬา ซึ่งรวมถึงนักรักบี้ชาวแอฟริกาใต้ ลูซานด้า ดัมเก้ (Lusanda Dumke) ก็เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้เช่นกัน

คอลเลกชันนี้ได้ผสมผสานลายพิมพ์สโลแกน 'Love Unites' และ 'Let Love Be Your Legacy' ที่พิมพ์ลงบนเนื้อผ้า กระตุ้นให้ผู้สวมใส่มีความกล้าหาญที่จะเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยความรัก และและมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว เสื้อผ้าและรองเท้าในคอลเลกชันจึงโดดเด่นด้วยลายพิมพ์กราฟิกเรโทรของมนิซี ซึ่งเป็นลายตารางขาวดำทรงกลมซ้อนทับด้วยดอกไม้ที่วาดด้วยมืออันเป็นเอกลักษณ์ และรูปทรงแอ็บสแตรกต์ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส ตัดกับความดุดันของลายเส้นสามแถบของอาดิดาส ที่เน้นสีชมพูและสีแดง นอกจากนี้ ยังผลิตจากวัสดุรีไซเคิลจากการร่วมมือกับ Better Cotton ด้วย