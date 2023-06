Great Harbour ยกระดับความอร่อยจัดเมนูชุด “First Class Buffet” ด้วยวัตถุดิบระดับเวิร์ดคลาส

อาทิ เมนูเมนูออร์เดิร์ฟสไตล์ยุโรปอย่าง Seared Hokkaido Scallop Corn Puree หอยเชลล์คุณภาพเยี่ยมจากฮอกไกโด ส่งตรงจากญี่ปุ่นผสานความเข้มข้นละมุนลิ้นเข้ากันได้ดีกับความหวานหอมจากมูสข้าวโพด, หรือ Lobster Tail Thermidor แคนนาเดี่ยนล็อบสเตอร์อบมอสซาเรลล่าชีส กลมกล่อมอย่างดีด้วยวัตถุดิบคุณภาพทุกขั้นตอน, ตามมาด้วย Seared Foie Gras with Chestnut Puree & Sauce Vin Chaud สเต๊กฟัวกราส์ชิ้นโตทานคู่กับซอสเชลนัทและซอสไวน์แดงสูตรพิเศษให้คุณได้สัมผัสความอร่อยอย่างไม่รู้เบื่อ, Grilled Lamb Chop with Black Garlic Rosemary Sauce ซี่โครงแกะไซซ์ใหญ่แบบ Cap off ไม่ติดมัน ราดด้วยซอสโรสแมรี่แสนอร่อยที่ปรุงมาอย่างดี ให้เนื้อสัมผัสที่ละเอียด นุ่มนวล รสเข้มข้น และชุ่มฉ่ำ, และ Australian Wagyu Filet Steak with Foie Gras วากิวออสเตรเลียเนื้อนุ่มละมุนลิ้น ละลายในปาก ทานคู่กับฟัวกราส์ พร้อมซอสทรัฟเฟิลกลมกล่อมที่ทำให้เนื้อรสชาติเข้มข้นขึ้น กับสัดส่วนของเนื้อและไขมันที่กำลังพอดี

และพลาดไม่ได้สำหรับเมนูพรีเมี่ยมจากฝั่งเอเชีย ที่เริ่มต้นด้วย ด้วยเซ็ทซาซิมิดีลักซ์สุดพิเศษจากญี่ปุ่นอย่าง ชูโทโร่ ที่เชฟคัดสรรเนื้อปลาส่วนท้องสุดพรีเมียม ให้รสสัมผัสมีความนุ่มลิ้น ละลายในปาก แต่ยังคงความแน่นของเนื้อปลาไว้อยู่, หรือสุดยอดปลาเนื้อขาววัตถุดิบพิเศษที่นำเข้าจากญี่ปุ่น กับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยเนื้อที่มีความกรุบกรอบ แน่นและสดอย่าง ปลาฮามาจิ, และแซลมอลนำเข้าจากนอร์เวย์ ที่ให้เนื้อสัมผัสที่หวานฉ่ำ สด นุ่ม และไขมันที่แทรกพอประมาณ, หอยปีกนก, หอยเชลล์ฮอกไกโด, ปลาหมึกยักษ์ ต่อด้วยเมนูข้าวด้งฟัวกราส์ ย่างสุขกำลังดีกรอบนอกนุ่มใน อร่อยแบบละลาย ชุ่มฉ่ำด้วยซอสเทอริยากิ พร้อมเพิ่มความพิเศษด้วยอูนิพรีเมียมนำเข้าจากญี่ปุ่น, ก่อนปิดท้ายความลักซูวรี่ดินแดนปลาดิบด้วย ซูชิปลาอนาโกะ ปลาไหลทะเลญี่ปุ่นทั้งตัว ราดด้วยซอสอานาโงะสูตรพิเศษจากเซฟประจำร้าน

ตามมาด้วยเมนูอาหารจีนอย่าง ล็อบสเตอร์ผัดไข่เค็มลาวารสชาติกลมกล่อมถูกใจทุกวัย, ปลาหิมะนึ่งเต้าซี่อาหารจีนโบราณหาทานยาก และพลาดไม่ได้กับการปรุงแต่งเมนูอาหารไทยสุดพิเศษจากวัตถุดิบคุณภาพ สมุนไพรนานาชนิด มาปรุงแต่รสชาติ ได้จัดจ้านแบบพอดีตัว กลมกล่อมจนหยุดไม่ได้ อย่าง พล่าล็อบสเตอร์ เมนูยอดนิยมรสชาติแบบไทยแท้,หรือ ปลากระพงผัดฉ่าเผ็ดร้อนด้วยเครื่องสมุนไพร หอมกลิ่นสมุนไพรและเครื่องเทศ ผัดรวมกันแล้วอร่อยเข้ากันเป็นอย่างดี หากทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ รับรองเลยว่าติดใจจนลืมไม่ลง

ก่อนปิดท้ายด้วยอาหารหวานรัญจวนลิ้น ไม่ว่าจะเป็น Baked Alaska Flambé ไอศกรีมเมอแรงค์แสนอร่อยเสิร์ฟแบบตื่นตาตื่นใจด้วยการเบิร์นไฟแสนอลังการ, Fruity Berry Panna Cotta with homemade lemon sorbert พานาคอตต้าผลไม้รวมให้ความสดชื่นต้อนรับซัมเมอร์แถมด้วยมาการองสูตรพิเศษจากทางร้าน, หรือ Sticky Date Pudding, Toffee Sauce, Almond Tuile with Vanilla Ice Cream และพุดดิ้งอินทผลาลัม หอมหวานเข้ากันได้ดีกับไอศกรีมวนิลาพรีเมี่ยมจากไฮเก้นดาส

นอกจากนี้ยังสามารถทานเมนูบุฟเฟต์อื่นๆได้อีกกว่า 100 รายการ ในไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์ปกติ ที่บอกเลยว่าประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆ แต่ยกมาไว้ที่ Great Harbour ให้ทุกท่านได้อร่อยและเต็มอิ่มกับเมนูคุณภาพที่เดียวเท่านั้น สำหรับ “First Class Buffet 2,599++” สามารถจองล่วงหน้าได้ที่ Hungry Hub สามารถติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ Line : @harbour และ Facebook : greatharbour