โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ ร่วมกับ 12 ศิลปินจัดงานนิทรรศการศิลปะ ต้อนรับ pride Month

โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ร่วมกับศิลปินไทยในกลุ่ม LGBTQIA+ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน เตรียมจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล Pride Month อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ “Blossom Bodies: A Group Art Exhibition Curated by Oat Montien in collaboration with Avani+ Riverside Bangkok Hotel” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนในด้านความเท่าเทียม และสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างของคนในสังคมปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ โดยได้เนรมิตรบรรยากาศภายในโรงแรมให้กลายเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ขนาดย่อม สำหรับจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินทั้ง 12 ศิลปินในบริเวณต่างๆภายในโรงแรม เพื่อสร้างสีสัน ความน่าสนใจและเติมเต็มความพิเศษ ตลอดจนมุ่งหวังให้โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เป็นแลนด์มาร์กของโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปิดกว้างสำหรับกลุ่ม “LGBTQIA+ Friendly” ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยได้ฤกษ์เดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month นี้ ในการจุดประกายให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ โรงแรมยังพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่างๆภายในโรงแรมด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

โอ๊ต-พัฒน์พงศ์ มณเฑียร ศิลปินและนักเขียนที่มีชื่อเสียงของไทย กล่าวในฐานะ Curator ของงานนี้ว่า “งานนิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวกันของศิลปินในกลุ่ม LGBTQIA+ ที่ได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานเพื่อฉลองเทศกาล Pride Month ปีนี้ด้วยกันเป็นครั้งแรก โดยไฮไลท์ของงานนี้ ศิลปินแต่ละท่านได้ให้เกียรติสร้างสรรค์ผลงานมาจัดแสดงในหลากหลายแขนงอาทิ ศิลปะสื่อผสม, จิตรกรรม, ศิลปะการจัดวาง, การถ่ายภาพ, แฟชั่นและสิ่งทอ ฯลฯ ที่ล้วนถ่ายทอดผ่านนิยามของคำว่า “Blossom Bodies” ซึ่งสะท้อนถึงความงามและความหลากหลายของร่างกายมนุษย์ในบริบทต่างๆตามแนวคิดของศิลปินแต่ละท่าน ให้ประจักษ์เป็นชิ้นงาน ที่ผู้ชมจะสามารถสัมผัสได้ถึงความพิเศษ ความงดงาม ที่มาพร้อมกับมุมมอง และคำถามในเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อจุดประกายทางความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ โดยงานนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้”

ไฮไลท์ผลงานของศิลปินทั้ง 12 ท่าน จะจัดเป็นนิทรรศการอยู่ภายในบริเวณต่างๆของโรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ได้แก่ ชั้น 11, โถงล็อบบี้ชั้น 1, SEEN Rooftop Bar & Restaurant ชั้น 26, Lost & Found และ ชั้น G ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซา โดยเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566

แนวคิดและแรงบันดาลใจ: “ดอกไม้หลากสี ตัวแทนของความหลากหลาย” งานศิลปะในรูปแบบ Wall Artชิ้นนี้สื่อสารถึงความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติศาสนาหรือวัฒนธรรมที่ต่างกันของผู้คนบนโลกใบนี้โดยศิลปินตีความผ่านงานดอกไม้กระดาษหลากสีที่ผลิบานจับกลุ่มรวมกันเรียงตัวเป็นรูปร่างของดินแดนต่างๆ เหมือนแผนที่ขนาดใหญ่ให้ผู้พบเห็นได้รับรู้ถึงความสวยงามของการอยู่ร่วมกัน

แนวคิดและแรงบันดาลใจ: ธีสิสคอลเลคชั่นแฟชั่นจาก ‘หวีด – ภาวิต ประวัติ’ที่นำประเด็นของสังคมไทยมาออกแบบให้กลายเป็นชุดที่ชวนตั้งคำถามต่อประเด็นสังคมในด้านต่างๆอาทิ ทำไมต้องตื่นเช้าไปเคารพธงชาติ, ทำไมผู้ชายต้องบวช, ทำไมถ้าอ้วนแล้วจะต้องโดนล้อเลียน, ทำไมเป็นโสดมันเสียชาติเกิด ไปจนถึงความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นทางที่อยู่อาศัย และการแต่งงาน เป็นต้น

ดังนั้น ผลงานชิ้นนี้ศิลปินจึงเลือกนำเสนอในรูปแบบของชุดแต่งงาน วาดรูปอดัมกับอดัมที่สะพายกระเป๋าแบรนด์เนม และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดในพระคัมภีร์เวอร์ชั่นของเขาเอง ด้วยสีสันที่สดใสและลวดลายร่วมสมัย ซึ่งล้วนสะท้อนเรื่องราวและเชื่อมโยงไปยังชุมชน LGBTQIA+ ที่ต่อสู้เพื่อการแต่งงาน และการสมรสที่เท่าเทียม

แนวคิดและแรงบันดาลใจ: ผลงานสิ่งทอขนาดความยาว 30เมตรหน้ากว้าง 1เมตรที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคเฉพาะของศิลปินที่เรียกว่า Interknitเป็นการผสานโครงสร้างผ้าถักและผ้าทอไว้ด้วยกันผลงานสื่อถึงจิตวิญญาณที่รักในการทำสิ่งทอและคิดว่าไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใดให้ได้ดีเทียบเท่ากับ สิ่งทอจึงใช้ความเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีขนาดความยาวเท่ากับอายุของตัวเองณเวลาขณะที่กำลังสร้างสรรค์นั่นคืออายุ 30ปี ผลงานนี้เลือกที่จะถ่ายทอดสุนทรียะผ่านวัสดุที่แวววาวอย่างแผ่นพลาสติก Vinyl Hologramและเส้นด้าย Metallicหลากสีเปรียบได้กับสีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ ยังสื่อถึงท้องทะเลเวลาที่แสงแดดสาดส่องเป็นช่วงเวลาที่ชวนให้มองออกไปที่ผิวน้ำและสร้างความจรรโลงใจ

แนวคิดและแรงบันดาลใจ: ศิลปินได้แรงบันดาลใจมาจากเซรีบรัม (Cerebrum)หรือสมองส่วนหน้าขนาดใหญ่ ที่ทำหน้าที่หลายประการ ทั้งการเคลื่อนไหว ความคิด ความจำ อารมณ์ การตอบสนอง และ การรับรู้ เหมือนกับศิลปะแบบคอลลาจที่รวมเอาความหลากหลายและแตกต่างเข้ามาอยู่ด้วยกันอย่าง ลงตัวดังนั้น ผลงานที่เมธัสสร้างสรรค์ขึ้น จึงมักเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ทวยเทพ ศรัทธา และความเป็นมนุษย์ โดยศิลปินเชื่อว่า เราทุกคนต่างมีคำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตที่ไม่สามารถตอบได้ เช่น เรามีตัวตนจริงหรือไม่ ตายแล้วไปไหน และเกิดมาทำไม ฯลฯ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาให้ปรากฎชัดในผลงานของเขา

แนวคิดและแรงบันดาลใจ: สุรชัย หรือที่รู้จักกันในวงการว่า สุรปุย ช่างภาพแฟชั่นแนวหน้าของไทย ที่มีความหลงไหลในสไตล์และศิลปะ ได้ถ่ายทอดผลงานชุดภาพถ่ายครั้งนี้ผ่านสไตล์แฟชั่นที่เย้ายวนใจ โดยผสมผสานร่างเปลือยของมนุษย์และดอกไม้เข้าด้วยกัน ซึ่งภาพชุดนี้สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลาย และงดงามเช่นเดียวกับธรรมชาติ ทุกคนมีความพิเศษและความแตกต่างเฉกเช่นเดียวกับดอกไม้ ที่พร้อมจะเบ่งบานเมื่อได้รับความรักและการดูแล หรือการแบ่งปันความรู้สึกต่อกัน เปรียบเสมือนกับการลิ้มรสเกสรดอกไม้อันหอมหวาน และเย้ายวนใจ

แนวคิดและแรงบันดาลใจ:ชญานิษฐ์มีความสนใจ ในกระบวนการสร้างผลงานจากหลายเทคนิค เช่น ภาพพิมพ์ จิตรกรรมสีน้ำมัน จิตรกรรมสีอะครีลิค จิตรกรรมสื่อผสม เธอชื่นชอบที่ได้ทดลองเทคนิคต่างๆอาทิ ปั้นสี, บีบอัด หรือปาดสี เพื่อสร้างให้เกิดภาพและหาความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์จากการทดลองนั้นๆ ซึ่งผลงานในครั้งนี้ ศิลปินค่อยๆสะสมสีหลายๆสี ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม2022อาทิ สีชมพูเรืองแสงจากดอกไม้ริมทาง, สีเหลืองจากสีของผ้าม่านในบ้านตอนสี่โมงเย็น เป็นต้น เธอสะสมหลายๆสีจนกลายเป็นก้อนสี โดยหวังว่าจะให้ก้อนสีเหล่านั้นพาเธอไปในพื้นที่ ที่ปรารถนาและ ลุ่มหลงจากนั้นเธอจะค่อยๆกลายเป็นก้อนสีเหล่านั้น ที่ตั้งวางอยู่ ว่างเปล่าและเอ่อล้น สับสนแต่กระจ่างชัด

ซึ่งผลงานของชญานิษฐ์ ได้ถูกนำมาเสิร์ฟในรูปของถ้วยไอศกรีม ณบริเวณSugar Babiesชั้น11ของโรงแรมอวานี พลัส ริวเอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อมอบสีสันของความสุขให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมผลงานของเธอ พร้อมกับชิมไอศกรีมถ้วยพิเศษอีกด้วย

แนวคิดและแรงบันดาลใจ:ศิลปินได้บอกเล่าถึงห้วงความทรงจำใน3ช่วงวัยที่เป็นจุดพลิกผันของชีวิตตนเอง คือวัยเด็ก (การค้นหาตัวเองในช่วงวันหยุดหน้าร้อนที่บ้านคุณป้า จ.สุรินทร์),วัยรุ่น (วัยที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นเรื่องเพศสภาพ เพื่อให้อยู่รอดได้ในสังคม ช่วงชีวิตที่ผกผันที่สุดจากปัญหาครอบครัว) และวัยผู้ใหญ่(การใช้ชีวิตอิสระเสรีในยุโรป ฐานะคนแปลกหน้าที่มีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในการเป็นตัวของตัวเอง) โดยได้แรงบันดาลใจจากการเจริญเติบโตของดอกไม้ (The stages of flowers) ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งศิลปินมองว่าดอกไม้ที่เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย นำมาซึ่งรสชาติชีวิตที่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับชีวิตของคนเรา จึงเป็นที่มาของการรังสรรค์ความพิเศษของเมนูเครื่องดื่มค็อกเทล3รสชาติ ที่มีส่วนผสมของดอกไม้ ได้แก่Bursting Petalsจากดอกกุหลาบขาว, The Hidden Pollenจากดอกไม้แห้งและ Flower Bloom after the Stormจากดอกอัญชัญ ที่พร้อมให้คุณได้สัมผัสรสชาติ พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดไปพร้อมๆกัน ณ SEEN Restaurant & RooftopBarชั้น26

แนวคิดและแรงบันดาลใจ:ผลงานInstallationของวิพุธ ร่วมกับGroundControl Agencyที่สุดแสนCreativeและPlayfulโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปิน ขนาดความสูงกว่า3เมตร ที่นำเสนอในรูปแบบของภาพวาดตัวละครที่มีความแตกต่างทั้งอายุ, เชื้อชาติ, สีผิว, วิถีชีวิต,รสนิยมทางเพศ ฯลฯ ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความหลากหลายในมุมมองที่แตกต่างกันไป ในเฉดสีสันสดใสของสายรุ้ง โดยผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมสนุกกับผลงานด้วยการหมุนเลือกรูปในแต่ละบล็อกเพื่อสะท้อนถึงความชอบ สไตล์และตัวตนณ บริเวณชั้นGศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า

แนวคิดและแรงบันดาลใจ:นิทรรศการภาพถ่าย Self Portraitของกลุ่มคนTransgenderหรือ คนข้ามเพศ โดยได้คุณจูน-วรรษมน ไตรยศักดาช่างภาพที่ใช้ภาพถ่ายวิพากษ์และเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ และเป็นผู้ริเริ่มโปรเจค “Trans Life Journey”เป็นผู้คัดเลือกภาพถ่ายของแต่ละบุคคล เพื่อมานำเสนอในนิทรรศการครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น5ภาพ พร้อมกับข้อความที่พวกเขาต้องการจะสื่อสารให้กับสังคมไทยได้เข้าใจถึงความหลากหลายทางเพศ การค้นพบตัวเอง ความรักหรือความเจ็บปวดและความยากลำบากที่เกิดขึ้น ผ่านรูปถ่ายตัวตนของเขาและเธอ

แนวคิดและแรงบันดาลใจ:เกิดจากความหลงใหล และสงสัยในร่างกายเปลือยเปล่าของตัวเอง เธอจึงได้เริ่มถ่ายภาพเก็บไว้ ญาสิณีบันทึกภาพร่างกายตัวเองผ่านห้วงความรู้สึกของภาวะซึมเศร้า เพื่อบอกเล่ากระบวนการฟื้นฟูจิตใจและการปลอบโยนตนเอง ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เธอได้ชื่นชมภาพจากคลังรูปภาพเหล่านั้น มักทำให้เกิดความรู้สึกดีขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับผลงานภาพถ่ายร่างกายนี้ ศิลปินได้เลือกนำภาพส่วนต่างๆของร่างกาย เฉดสีที่แตกต่างกันไปรวมทั้งสิ้น50ภาพ มาตกแต่งในสไตล์คอลลาจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในผลงานศิลปะที่เธอถนัด

แนวคิดและแรงบันดาลใจ:กฤตณัชชา จบจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาออกแบบ วิชาเอก ออกแบบสิ่งทอ มีความหลงใหลในการเย็บปักถักร้อยตั้งแต่เด็ก โดยได้พื้นฐานการปักผ้ามาจากคุณแม่และคุณน้า ผลงานการปักผ้าของเขาจึงสะท้อนถึงตัวตนภายนอก ความต้องการส่วนลึกในจิตใจ และความอ่อนโยนที่แท้จริงจากภายใน

แนวคิดและแรงบันดาลใจ:ปอง-บุรินทร์ ศิลปิน นักวาดภาพประกอบแฟชั่น และศิลปินNFTปองจบการศึกษาจาก ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานการออกแบบส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครในวีดีโอเกมเช่นStreet Fighters, The King of Fighters, Darkstalkers,และCapcom VS SNK มาสื่อสารผ่านผลงานศิลปะของเขา และพัฒนามาเป็นแนวHomoerotic ที่มุ่งถ่ายทอดมุมมองของศิลปินที่มีต่อความหลงใหลต่อเพศเดียวกันผ่านผลงานในปัจจุบัน