Connecting Pride เชื่อมทุกความหลากหลาย กิจกรรมเพียบย่านสามย่าน-พระราม 4

นอกจากนี้ ยังได้สร้างสรรค์สัญลักษณ์สำคัญอย่าง Pride Crosswalk ทางม้าลายสีรุ้ง ที่สะท้อนถึงการเชื่อมต่อความหลากหลายในทุกมิติ รวมทั้งตกแต่งบรรยากาศภายในของทั้งสองศูนย์ให้เต็มไปด้วยสีสันของสายรุ้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาว LGBTQIA+ เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยและคนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของกลุ่ม LGBTQIA+ซึ่งทางสามย่านมิตรทาวน์ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ อีกทั้ง ยังเป็น Placemaking Space พื้นที่ในการสร้างและเปิดรับแรงบันดาลใจใหม่ตลอดจนการเติมเต็มประสบการณ์ในหลากหลายรูปอย่างไร้ขอบเขต”

นอกจากนี้ เพื่อเชื่อมทุกความหลากหลาย สามย่านมิตรทาวน์ และสีลมเอจ ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษ ร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของเหล่า LGBTQIA+ ตลอดเดือนมิถุนายน ดังนี้

PRIDE VIBES บรรยากาศการตกแต่ง ที่ตอกย้ำการเป็นเช็คอินเดสติเนชั่น LGBTQIA+ ในประเทศไทยที่เปิดรับทุกความหลากหลายให้เป็นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ โดยปีนี้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(PMCU) และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เชื่อมทุกความหลากหลายให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ด้วยการเพิ่มดีกรีสีสันแห่งสายรุ้งแบบจัดเต็มทุกพื้นที่ ทั้ง Pride Crosswalk ทางม้าลายสีรุ้ง บริเวณจุฬาซอย 42 และรอบบริเวณโครงการมิกซ์ยูส รวมถึงอุโมงค์เชื่อมมิตร บริเวณทางเข้า MRT และเชื่อมลานด้านหน้าของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ผ่าน Connecting Colors ,Connecting together ส่งต่อทุกความรู้สึกด้วยสีสันที่หลากหลาย จนกลายเป็นผลงาน Pride color โดยเฉดสีจาก TOA ด้วยผลิตภัณฑ์สีทาถนนคุณภาพสูง TOA Roadline อีกหนึ่งจุดตกแต่งไฮไลต์ใหม่ที่จะมาสร้าง Good Vibes ให้คุณถ่ายรูปสะท้อนความเป็นตัวคุณกับสีสัน ในขณะที่สีลมเอจ เรียกจุดโฟกัสด้วย Sculpture #START HERE สีรุ้งโดดเด่นบนถนนสีลมกับผลิตภัณฑ์สีเคลือบ 2IN1 สูตรน้ำ TOA Aqua Shield ให้สมกับการเป็นซิกเนเจอร์โลเคชั่นของชาวสีรุ้งอย่างแท้จริง

PRIDE MUSIC SPACE สามย่านมิตรทาวน์ ชวนมาคอนเนคความเป็นตัวเองให้เต็มที่ไปกับทัพกิจกรรมจากค่ายเพลงดังพร้อมมูฟไปกับทุกความรู้สึกจากกิจกรรมถ่ายรูปกรอบโฟโต้ศิลปินคนโปรดสุดคิ้วท์ ที่มีเพลงจากศิลปินในเครือ Muzik Move ในตู้ ให้คุณได้จอยพร้อมแอคท่าได้แบบเต็มตัวตามสไตล์ของคุณและยังสามารถแชร์บน Social Media ได้อีกด้วย และอัพเวลความบันเทิงยิ่งขึ้นกับ DJ ในช่วง PRIDE MUSIC PLAY เวลา 21.00 น. ทุกวันศุกร์-เสาร์ บริเวณชั้น 2 สามย่านมิตรทาวน์ เวลา 10.00 – 23.00 น. ตลอดเดือนมิถุนายน เริ่มวันที่ 1 นี้เป็นต้นไป

PRIDE FILM FEST สามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่าน เติมเต็มสาระบันเทิงด้วยภาพยนตร์ LGBTQIA+เรื่องดังที่เป็นกระแสทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ อาทิ Call Me by Your Name, Moonlight และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ “เอส-คมกฤษ” ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง แท็กทีมกับ “จ๋อง-พงศ์นรินทร์” CEO CAT Radio และผู้บริหารโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่าน มาเปิดมุมมองหลังฟิล์มเจาะลึกเรื่องราวของภาพยนตร์ ท่ามกลาง Tree Lighting ที่จะเปลี่ยนสวนลอยฟ้าใจกลางสามย่านให้เต็มไปด้วยสีสันยามค่ำคืน ระหว่างวันที่ 8-11 มิ.ย.นี้

PRIDE RANDOM DANCE วันที่ 25 มิ.ย.นี้ เปิดพื้นที่ชวนมิตรทุกคนมาเชื่อมความหลากหลาย ปล่อยใจอิสระไปกับเสียงเพลง และสนุกกับ Pride Random Dance จาก Pride Playlist นำโดย FLI:P (ฟลิป) ศิลปิน Dance Group จากค่าย NO1R (นัว) เจ้าของเพลงฮิตใน Tiktok อย่าง “มองนานๆ” และ ศิลปินจากค่าย Club After Class ที่ยกกันมาทั้งค่าย นำโดย Minnie (มินนี่) ศิลปิน เจ้าของเพลงฮิต ตะเกียงวิเศษ ที่ลานกิจกรรมหน้า KFC ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

พิเศษในช่วง Pride month ที่ BMW Thailand อยากชวนคุณมา JOY! กับ 2 กิจกรรม ร่วมขับเคลื่อนความหลากหลายไปด้วยกัน ภายใต้ธีม #DrivenByDiversity พบกับ #DrivenByDiversity Challenge ที่จะชวนมาครีเอตวิดีโอแล้วลุ้น Test Drive กับ BMW 2 Series นานสูงสุด 7 วัน และร่วมสนุกกับกิจกรรม #DrivenByDiversity Photo Booth ตลอดเดือนมิถุนายน

ปักหมุดธงไพร์ดกลางย่านสีลม โดยสีลมเอจร่วมมือกับสีลมซอย 2 ซิกเนเจอร์โลเคชั่นของชาวสีรุ้ง ชวนทุกคนมาเป็นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น ร้อง เล่น เต้น โชว์ หรือจะมาเอนจอยกับ LGBTQIA+ COMMUNITY สตาร์ทสีสันความสนุกสุดคัลเลอร์ฟูล ตื่นตาตื่นใจกับ SPECIAL SHOW และ CABARET SHOW สุดจัดจ้าน จากสีลมซอย 2 ทุกวันศุกร์ เริ่มสตาร์ทความสนุกเวลา 18.30 – 20.00 น. บริเวณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 สีลมเอจ พิเศษ! รับฟรี คูปอง Special Drink จากสีลมซอย 2, รับฟรี Pride Nail Painting จากร้าน Bloom หรือ รับฟรี เครื่องดื่มสูตรพิเศษ จากร้าน Throwback ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน

เตรียมมาเชื่อมต่อทุกความหลากหลายในย่านพระรามสี่กับกิจกรรมมากมายที่เต็มไปด้วยสีสัน และความสนุกสนานตลอดเทศกาล Pride month พร้อมเฉลิมฉลองไปกับความรักที่ไร้ขีดจำกัด ได้ที่

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น. และสำหรับโซน 24 ชม. เปิดให้บริการตามปกติ

ศูนย์การค้าสีลมเอจ พร้อมเปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 ถึง 24.00 น. เฉพาะชั้น B1 และชั้น G เปิดบริการ 24 ชม.