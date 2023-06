“ลีเดีย ศรัณย์รัชต์” ควงน้องเดมี่ จัดเต็มเป็นแอเรียลน้อย

NGG JEWELLERY จัดงาน Disney’s The Little Mermaid Thailand Gala Premiere เปิดตัวภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่น Disney’s The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัย ที่แฟนๆ เจ้าหญิง Disney ต่างรอคอย งานนี้ใครๆ ก็ต่างหลบทางให้กับแอเรียลตัวน้อย อย่าง น้องเดมี่ ลูกสาวคนสวยของคุณแม่ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ที่มาร่วมออกงานด้วย

ชมเครื่องประดับและอัญมณีสุดล้ำค่า The Little Mermaid Special Collection by NGG ซึ่งร่วมกับ บริษัท เดอะ วอล์ท ดิสนีย์ ประเทศไทย จัดทำคอลเลกชันพิเศษสำหรับภาพยนตร์ The Little Mermaid Live Action ที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าหญิงที่สาวๆ ใฝ่ฝัน มาให้ทั้ง 2 สาวสวมใส่ โดยน้องเดมี่สวมใส่มงกุฎมูลค่ากว่า 1.75 ล้านบาท และกำไล Charmmy รุ่น Disney Tsum Tsum Ariel Charm จาก Disney ในขณะที่ คุณแม่ลีเดียสวมใส่ต่างหู The Little Mermaid Earrings Collection ที่มาพร้อมกิมมิกของปลาดาวสุดน่ารัก มูลค่า 225,900 บาท ชุดเครื่องเพชร จาก NGG รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท

มงกุฎ The Little Mermaid Tiara ประกอบด้วย ตัวเรือนทองขาว 18K ล้อมด้วยเพชร 1,000 เม็ด น้ำหนักกว่า 11 กะรัต พร้อมอัญมณีหายากกว่า 187 เม็ด ไม่ว่าจะเป็นอความารีน ไวโอเล็ต แซฟไฟร์ และกรีน ทัวร์มาลีน น้ำหนักรวม 7 กะรัต

ต่างหู The Little Mermaid Earrings collection มีกิมมิกเป็นปลาดาว มาพร้อมตัวเรือนทองคำขาว 18K ฝังเพชร 46 เม็ด น้ำหนักกว่า 1.5 กะรัต พร้อมอัญมณี 3 สี อความารีน อเมทิสต์ และกรีน ทัวร์มาลีน รวม 187 เม็ด น้ำหนัก 2.5 กะรัต