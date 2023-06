ริโมวา อวดกระเป๋าสองโทนสีสันใหม่ อินสไปร์จากโพลีคาร์บอเนตใบแรกของโลก

กระเป๋าเดินทางริโมวา

(RIMOWA) คอลเลกชั่น

Essential

เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะกระเป๋าเดินทางที่ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตใบแรกของโลก ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางจากเหล่านักเดินทางมาอย่างยาวนาน ในตอนนี้คอลเลกชั่นระดับตำนานได้ปรับเปลี่ยนจินตนาการใหม่ด้วยสองสีสันอันโดดเด่น Petal และ Cedar ซึ่งเป็นสองโทนสีสันใหม่แห่งฤดูกาลที่แสดงถึงความงามอันน่าหลงใหลของความแตกต่าง

จินตนาการถึงที่มาของสองเฉดสีสันมีต้นตำเนิดมาจากโลกคู่ขนาน Petal เป็นเฉดสีชมพูพาสเทล สว่างสดใสและเปล่งปลั่ง ซึ่งชวนให้นึกถึงความละเอียดอ่อน สี Cedar ซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ตรงข้ามกันนั้น เป็นเฉดสีน้ำตาลที่ทันสมัยและสง่างาม อมเขียวเล็กน้อย สื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง เมื่อจับมารวมกันเป็นชุดสี จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเข้ากันได้อย่างกลมกลืนขององค์ประกอบจากธรรมชาติที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงความงามอันน่าหลงใหลของต้นไม้ที่ผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

และเพื่อให้รูปลักษณ์ภายนอกดูเข้าชุดกันอย่างลงตัวริโมวารุ่นนี้จึงได้จับคู่ทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างเชี่ยวชาญ ตั้งแต่คันชัก ซิป ไปจนถึงป้ายสัญลักษณ์ และล้อกระเป๋า ทั้งยังเสริมด้วยการออกแบบภายในที่ปรับปรุงใหม่ของริโมวาอย่างช่องซิป เพื่อบรรจุสัมภาระทั้งหมด และ Flex Divider ที่ปรับแต่งได้ มาพร้อมกับระบบบีบอัดสัมภาระที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ช่วยให้นักเดินทางสามารถบรรจุสัมภาระได้มากขึ้น และยังคงความเป็นระเบียบ

และเพื่อให้คอลเลกชั่นนี้สมบูรณ์แบบ ริโมวายังได้เปิดตัวชิ้นส่วนสำคัญและแอกเซสเซอรี่ในเฉดสี Petal รวมถึงกระเป๋าสะพายข้างรุ่น Personal Polycarbonate Cross-Body Bag นอกจากนี้ ยังมีกระเป๋าเป้สะพายหลังรุ่น Never Still Flap Backpack Small และกระเป๋าอเนกประสงค์ทรง Tote รุ่น Never Still Vertical Tote ที่ได้รับการสรรสร้างขึ้นมาด้วยโทนสีชมพูสดใส เข้าคู่กับกระเป๋าจัดระเบียบเสื้อผ้า Packing Cubes ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีเคสสำหรับโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่เข้าชุดกัน ในโทนสี Petal พร้อมวางจำหน่ายสำหรับ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max