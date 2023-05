เตรียมสัมผัสสุนทรีย์กับลวดลายจากวาทยกรระดับโลก ‘สุบิน เมห์ธา’ ตำนานแห่งดนตรีคลาสสิค

นับว่าไม่ง่ายเลยที่จะมีการเชิญเหล่าตำนานระดับโลกด้านศิลปะการแสดงและดนตรีคลาสสิค อาทิ วงซิมโฟนีออร์เคสตรา คณะบัลเลต์ โอเปรา คณะมายากล การแสดงฟลาแมงโก้ และละครเพลงบรอดเวย์คลาสสิค จากหลากหลายประเทศทั่วโลก มาเปิดการแสดงระดับตำนานในประเทศไทย ต้องยกนิ้วให้กับคณะทำงาน “งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ” ที่สามารถเฟ้นหาและคัดสรรโชว์ระดับโลกมาเปิดการแสดงที่ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 25 จนได้รับการยกย่องให้เป็น The BEST annual Cultural and Performing arts showcase in Asia โดย CNN Travel โดยเฉพาะปี 2023 นี้ กับการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ที่คนรักดนตรีคลาสสิคห้ามพลาด เพราะวาทยกรระดับตำนาน ผู้คร่ำหวอดในโลกแห่งดนตรีคลาสสิคกว่า 5 ทศวรรษอย่าง ‘สุบิน เมห์ธา’ (Zubin Metha) จะมาทิ้งทวนวงการดนตรีคลาสิกกับวงออร์เคสตร้าคู่ใจจากอิตาลี ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ออฟ มาจจิโอ มูซิกาเล ฟิโอเรนติโน (Symphony Orchestra of Maggio Musicale Fiorentino) ด้วยการมอบบทเพลงอันยิ่งใหญ่จากไชคอฟสกี ซิมโฟนี หมายเลข 4 และ 6 ฝากไว้ให้ตราตรึงใจทุกคน การแสดงนี้เป็นการแสดงที่สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ที่ทุกคนห้ามพลาด!!

สุบิน เมห์ธา เคยครองตำแหน่งผู้อำนวยการดนตรีของวงออร์เคสตราระดับท็อปของโลกมามากมาย ทั้งมอนทรีออลซิมโฟนี ลอสแอนเจลิสฟิลฮาร์โมนิก อิสราเอลฟิลฮาร์โมนิก และ นิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิก ส่วนกับวงออร์เคสตราระดับโลกจากนครฟลอเรนซ์นี้ เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าวาทยกรให้อยู่หลายทศวรรษ ก่อนจะเลื่อนขึ้นเป็นผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พร้อมกับได้รับเกียรติจากคณะฯ ในการอุทิศชื่อหอแสดงดนตรีใหม่แก่เขา ไม่เพียงแต่มีผลงานด้านการเป็นวาทยกรในวงการดนตรีคลาสสิคเท่านั้น เขายังมีผลงานที่อยู่ในการจดจำที่สุด นั่นคือ การนำวงอิสราเอล ฟิลฮาร์โมนิกออเคสตร้าไปจัดแสดงที่บอมเบย์ และที่เดลี ประเทศอินเดีย บ้านเกิดของเขาได้สำเร็จในปี 1984 นับเป็นคุณูปการแก่วงการดนตรีคลาสสิคของ 2 ประเทศนี้ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการทูต เพราะเป็นครั้งแรกที่อินเดียและอิสราเอลได้กลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กันอีกครั้ง หลังถูกปิดกั้นด้วยอุปสรรคการเมืองมากว่า 3 ทศวรรษ นอกจากนั้นยังได้นำวงเดียวกันนี้มาเปิดการแสดงหน้าพระบรมหาราชวังที่ประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของงานมหกรรมฯ อีกด้วย จากความสำเร็จทางด้านดนตรีที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ ชื่อของเขาได้รับการประทับลงบน Hollywood Walk of Fame เขาได้รับรางวัล “Praemium Imperiale” จากราชวงศ์ญี่ปุ่น, รางวัล Cross of Merit จากเยอรมนี และรางวัล Tagore Award ด้านวัฒนธรรมจากรัฐบาลอินเดีย อัจฉริยะภาพด้านดนตรีของเขาสืบทอดมาจากบิดา ซึ่งเป็นนักไวโอลินผู้ก่อตั้งวง Bombay Symphony Orchestra

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ สุบิน เมห์ธา ศิลปินระดับโลก จะให้เกียรติมาแสดงเปิดการฉลองครบ 25 ปี มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 25 (Bangkok’s 25th International Festival of Dance & Music) ร่วมกับวงออร์เคสตราคู่ใจ Symphony Orchestra of Maggio Musicale Fiorentino เพื่อจัดแสดงสองบทเพลงอันยิ่งใหญ่ของไชคอฟสกี ซิมโฟนี หมายเลข 4 และ 6 ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 19.00 น. (จัดแสดงเพียง 1 รอบ) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 10,000 บาท / 7,000 บาท / 5,000 บาท / 4,000 บาท และ 2,000 บาท สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ที่ www.thaiticketmajor.com/bangkokfestivals หรือจุดจำหน่าย ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทั้ง 14 สาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokfestivals.com

