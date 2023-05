Panpuri x Jim Thompson สร้างสรรค์กลิ่นหอมผสานความงามของผ้าไทย

ความพิเศษของคอลเล็กชันนี้คือการจับมือของ ปัญญ์ปุริ ผู้นำด้านการสร้างสรรค์กลิ่นหอมจากพรรณไม้และดอกไม้จากทั่วทุกมุมโลก ได้ปรุงกลิ่นหอมสุดพิเศษขึ้น 4 กลิ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน บ้านไม้เรือนไทยสุดคลาสสิก ผ่านการการตีความอัตลักษณ์ ใหม่ในยุคปัจจุบัน เพื่อการสร้างสรรค์กลิ่นหอมใหม่อันมีเสน่ห์และโดดเด่น ถ่ายทอดเป็นผลิตภัณฑ์สุดพิเศษคอลเล็กชันนี้โดย จิม ทอมป์สัน ยังคัดเลือกผ้าไหมที่เป็น Collectible collection ซึ่งเป็นระดับชิ้นงานสะสม นำมาวางรูปแบบใหม่จนเกิดเป็นลวดลายที่สะดุดตามากกว่า 100 รูปแบบ เพื่อนำมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่

เทียนหอม ก้านไม้หอม และถุงหอม โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีการวางลายผ้าที่แตกต่างในผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น แนวทางการใช้ผ้ารูปแบบนี้ยังถือเป็นการ Upcycling เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผืนผ้าตามแนวทาง Sustainability การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความพิเศษของคอลเล็กชันนี้

PANPURI x JIM THOMPSON เป็นคอลเล็กชันที่รวมแก่นแห่งการสร้างสรรค์กลิ่นหอม และความงามของผ้าไทยมาหลอมเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างงดงาม โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจากคอลเล็กชันนี้ไม่เพียงแต่ใช้เติมความหอมสร้างบรรยากาศภายในบ้าน หรือห้องให้รื่นรมย์เท่านั้น ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และกล่องที่ใช้ผ้า JIM THOMPSON ในการตกแต่ง ยังสามารถใช้เป็นกล่องใส่เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้านชิ้นเก๋ หรือด้วยโทนสีของผ้าที่หลากหลายและโดดเด่น สามารถใส่ของใช้ได้อย่างสวยงาม

กลิ่นหอมทั้ง 4 กลิ่นที่สร้างสรรค์สำหรับคอลเล็กชันนี้ ได้แก่

House on the Klong กลิ่นหอมลุ่มลึกสไตล์ Woody ที่เป็นตัวแทนของบ้านไม้จิม ทอมป์สัน ทรงไทย ที่ตั้งอยู่ริมคลอง สถาปัตยกรรมไทยที่เต็มไปด้วยความอ่อนช้อย และรายละเอียด สะท้อนผ่านแสงอาทิตย์อันแสนอบอุ่นที่อาบลงบนเงาของบ้านหลังงาม กลิ่นนี้นำเอาความหอมลุ่มลึกของ Sandalwood มาผสมความหอมอบอวลของ Rose พร้อมเติมความพิเศษด้วยกลิ่นของ Vetiver ที่ผสานกับกลิ่นหลักได้อย่างลงตัว เพื่อสะท้อนความเป็นบ้านที่สวยไร้กาลเวลาเหมือนผลงานของจิม ทอมป์สัน กลิ่น House on the Klong มีในผลิตภัณฑ์เทียนหอมขนาด 250 g ก้านไม้หอมระเหยขนาด 100 ml และถุงหอม ขนาด 40 g

Jim’s Garden กลิ่นหอมจากสวนแห่ง จิม ทอมป์สัน เมื่อได้เดินพักผ่อนในดินแดนแห่งธรรมชาติจะมอบความรู้สึกสดชื่น และผ่อนคลายในเวลาเดียวกัน กลิ่นหอมของ Green Tea ผสานกลิ่นอบอุ่นของ Bergamot ตัดกับกลิ่นหวานของ Jasmine ได้อย่างดี กลิ่น Jim’s Garden มีในผลิตภัณฑ์ เทียนหอมขนาด 250 g ก้านไม้หอมระเหย ขนาด 100 ml และถุงหอม ขนาด 40 g

Jim’s Dream กลิ่นชวนฝันพาให้ล่องลอยไปตามจินตนาการที่แสนสวยงาม และผ่อนคลายเสมือนได้ เดินเล่นในทุ่งดอกไม้ ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมแนว Floral ของดอกไม้นานาชนิด อย่าง Tuberose ที่มีกลิ่นหอมเย้ายวน ผสานกลิ่นสดชื่นของ Neroli และ Bergamot กลิ่นหวานปนความสดชื่นนี้มีในผลิตภัณฑ์ ถุงหอม ขนาด 40 g

Oriental Journeys กลิ่นอบอุ่น และสดชื่นแนว Citrus เหมือนได้เดินพักผ่อนบนชายหาดอันแสบเงียบสงบ ไออุ่นของแดดชวนให้ระลึกถึงความหลงใหลในการสร้างสรรค์ผลงานของจิม ทอมป์สัน ที่ผ่านกระบวนความคิดถ่ายทอดผ่านชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของตะวันออก ปัญญ์ปุริได้ปลุกความตื่นเต้นของจินตนาการในการสร้างสรรค์ในแต่ละผลงานด้วยกลิ่น Lime Zest และ Mandarin ที่มีกลิ่นหอมของ Bergamot มาผนวกรวมให้กลิ่นนี้น่าสนใจ กลิ่น Oriental Journeys มีในผลิตภัณฑ์ถุงหอม ขนาด 40 g

เทียนหอมในคอลเล็กชันนี้ ทำจากแว็กซ์ถั่วเหลืองธรรมชาติ และไส้เทียนทำจากฝ้าย 100% ที่ผ่านการถักขึ้นด้วยมือเพื่อให้ยึดกับเนื้อแว็กซ์ของเทียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งตรงตลอดการใช้งาน เทียนหอมของปัญญ์ปุริ ปราศจากสารโลหะหลัก ปลอดภัยต่อสุขภาพ สำหรับก้านไม้หอมระเหยของปัญญ์ปุรินั้น ใช้ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่สกัดจากธรรมชาติ ก้านไม้หวายที่ช่วยมอบกลิ่นหอมทำจากคอตตอนไฟเบอร์อย่างดี และรักษ์โลก และสำหรับผลิตภัณฑ์ถุงหอม ทำจากหินภูเขาไฟธรรมชาติ, เม็ดดินเผามวลเบา และเปลือกอบเชย เพื่อกักเก็บกลิ่นหอมภายในถุงหอมได้ยาวนานถึง 3 เดือน

สัมผัสความเอ็กซ์คลูซีฟของคอลเล็กชัน PANPURI x JIM THOMPSON นี้กับ 3 ผลิตภัณฑ์ เทียนหอม 250 g ในราคา 3,250 บาท ก้านไม้หอมระเหย 100 ml ในราคา 3,950 บาท และถุงหอม ในราคา 790 บาท เลือกชมได้ที่ปัญญ์ปุริ สาขาที่จำหน่ายได้แก่ เอ็มโพเรียม, เซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล เวิลด์ (ชั้น 1และ 2), เกษร ทาวเวอร์ และไอคอนสยาม และร้านจิม ทอมป์สัน จิม ทอมป์สัน สาขา สุรวงศ์, จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอร์เตอร์, สยามพารากอน, เซ็นทรัล เวิลด์, ไอคอนสยาม, เอ็มควอเทียร์, เซ็นทรัล เอ็มบาสซี,เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสตา, เซ็นทรัล สมุย, สนามบินสมุย, เซ็นทรัล พัทยา, เซ็นทรัล เชียงใหม่, อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท และ โรงแรม เดอะ สยามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram @panpuriofficial และ Line @PANPURI