4 ศิลปินชื่อดังสร้างสรรค์งานอาร์ตภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE MEETING PLACE”

โดยทั้ง 4 ท่านจะมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อถ่ายทอดคำว่า “THE MEETING PLACE” ผ่านคาแรคเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละคน ให้ลูกค้าได้ร่วมเดินทางไปกับเส้นทางศิลปะอันน่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่และเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าเมกาบางนาผ่าน INSTALLATION ART ในแต่ละโซน เพื่อตอกย้ำความเป็น #YOUREVERYDAYMEETINGPLACE ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ภายในงาน เมกาบางนาได้เนรมิตพื้นที่ทั้ง 4 โซนดังนี้ บริเวณทางเข้าอิเกีย (IKEA DROP OFF) กับคอนเซ็ปต์ “THE MEETING POINT” ผลงาน SCULPTURE ในรูปแบบ 2D จากคุณกอล์ฟ-ฐิติภูมิ เพ็ชรสังข์ฆาต เจ้าของคาแรคเตอร์ชื่อดังอย่างมินเลี่ยนมอนสเตอร์, เมกา ฟู้ดวอล์ค (MEGA FOODWALK) โดยคุณต้น-เกษมวิทย์ ชวีวัฒน์ เจ้าของคาแรคเตอร์ลิงขนฟูที่ได้เนรมิตโซนนี้ให้เป็นอีกโซนที่น่าดึงดูดใจในคอนเซ็ปต์ ”WIND OF HAPPINESS” กับไฮไลท์คือลิงขนฟูตัวขนาดใหญ่ด้านหน้าโซนที่พร้อมให้ทุกคนได้ร่วมเก็บภาพความประทับใจนี้ไปพร้อมๆ กัน , ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า (FOODWALK PLAZA) ผลงานที่เรียกได้ว่า แค่ชิ้นเดียวก็เอาโซนนี้ได้อย่างอยู่หมัดกับคาแรคเตอร์ MAX โดยคุณแม็กซ์-เกรียงไกร กิมสวัสดิ์ ศิลปินไทยที่มีผลงานโดดเด่นและมีสไตล์เป็นของตัวเองที่ชัดเจน เจ้าของคอนเซ็ปต์ “CHILLING WHILE FLYING IN THE SKY” และโซนสุดท้าย เมกา พลาซ่า (MEGA PLAZA) ผลงานการออกแบบของคุณนิวเยียร์-ปภากร ศรีกัลยกร ILLUSTRATOR & CREATIVE DESIGNER รุ่นใหม่ที่มีลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ กับคอนเซ็ปต์ “I DON’T WANT TO GO HOME” ที่ดึงเอาหลายๆ คาแรกเตอร์ของผู้คนมาจัดทำเป็นตัวการ์ตูนลายเส้นน่ารัก สีสันสดใส เหมาะกับเป็นมุมพักผ่อนหรือเป็นมุมถ่ายภาพสำหรับสายคอนเทนต์ได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดเกิดเป็นผลงานศิลปะจากศิลปินทั้ง 4 ท่าน ผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างของแต่ละคน เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความหมายของคำว่า “THE MEETING PLACE” ที่เมกาบางนา