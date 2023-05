สดชื่นกับเมนูดับองศาความร้อน

ใครที่ยังไม่ได้ลองเครื่องดื่มและเบเกอรี่ คอนเซ็ปต์ “Shake Up Your Summer” ของ ซีพีเอส คอฟฟี่ (C.P.S. COFFEE) อย่ารอช้า เพราะซัมเมอร์นี้กำลังจะผ่านพ้นไป วันนี้จึงมาแนะนำ TROPICAL SHAKERATO แบล็กคอฟฟี่ ที่เป็นการ Shake เอสเพรสโซช็อตเข้ากับ ยูสุ ฟรุต มิกซ์ และน้ำแอปเปิ้ล ท็อปด้วยเสาวรส, COCONUT SHAKERATO BIANCO นำเอสเพรสโซช็อตมา Shake กับ Coconut Syrup ท็อปด้วย Whole Milk และ Milk Cream ตกแต่งด้วยโรสแมรี่, BERRY ANDREW เป็นการผสมผสานของ Wild Berry Syrup และสตรอเบอรี่ ฟรุต มิกซ์ และเลมอน ท็อปด้วย Tonic และสตอเบอรี่ชิ้นโตกับโรสแมรี่

ส่วนขนมก็จะมี CHOCO-BANANA TIMBER RING ครัวซองต์แบบวงกลม กรอบนอกนุ่มใน ไส้ Chocolate Banana ราดซอสคาราเมลดและดาร์กช็อคโกแลต, BLUEBERRY YOGURT TIMBER RING ครัวซองต์คอนเซ็ปต์ “Shake Up Your Summer” ไส้บลูเบอร์รี่โยเกิร์ต ท็อปด้วยบลูเบอร์รี่ครีมและบลูเบอร์รี่สด, EXOTIC MOUSSE CAKE มูสเค้กแบบเลเยอร์ ชั้นล่างเป็นคริสปี้กรุบกรอบผสานกับน้ำผึ้ง ชั้นกลางเป็นแมงโก้ แพชชั่น ฟรุต มูส ด้านบนเป็นแพชชั่น ฟรุต เจลลี่ ที่แทรกด้วยเนื้อมะม่วงสุก และ PASSIONFRUIT COCONUT CAKE เค้กเลเยอร์แทรกด้วยชั้นครีมเสาวรส เคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตด้านนอก ตกแต่งด้วยวิปครีม ผิวมะนาวและใบไทม์