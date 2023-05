3 เมนูอาหารเช้าใหม่สไตล์ออสเตรเลีย

เสนอเมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่เลือกทานได้ตลอดทั้งวันอย่างเมนูอาหารเช้าใหม่สุดพิเศษที่รังสรรค์ความอร่อยจากเบคอนชิ้นโต โดยจับคู่มากับวัตถุดิบจากกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนอย่างไข่ไก่ที่มาจากการเลี้ยงแม่ไก่แบบไร้กรงขัง ได้แก่ เมนู Egg Benedict with Bacon Wrap ไข่ดาวน้ำพันเบคอน และเห็ด ต่อด้วยเมนู Chunky Bacon with Smash Avocado ไข่ดาวน้ำเสิร์ฟพร้อม อะโวคาโดบด และเบคอนซอสคาราเมล เมเปิ้ล และเมนู Chunky Bacon on Toast ขนมปังบริออชและไข่ เสิร์ฟพร้อม เบคอนซอสคาราเมลเมเปิ้ล ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยที่กันแบบคุณภาพเน้น ๆ รวมถึงยังมีเมนูเครื่องดื่มสุดฮิต Dalgona ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปลงโซเชียล ได้แก่ Dalgona Green Tea Latte, Dalgona Double Chocolate Latte และ Dalgona Caffe Latte โดยทั้ง 3 เมนูอาหารเช้า และ 3 เครื่องดื่มสุดพิเศษนี้ พร้อมให้ทุกคนได้มาลิ้มลองที่ร้าน เดอะ คอฟฟี่ คลับ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

“เดอะ คอฟฟี่ คลับ” (The Coffee Club) ร้านอาหารออลเดย์ไดนิ่งที่มีจุดเด่นอยู่ที่การให้บริการอาหารเช้าหลากหลายแบบที่ลูกค้าสามารถเลือกรับประทานได้ตลอดทั้งวัน ล่าสุดรังสรรค์เมนูอาหารเช้าใหม่ในคอนเซปต์ THE BACON CLUB: Bacon and Egg Series เบรกฟาสต์สไตล์ออสเตรเลีย ที่มีเบคอนชิ้นโตนำไปย่างจนได้เนื้อสัมผัสกรอบนอกนุ่มใน พร้อมจับคู่ความอร่อยแบบคูณสองด้วยไข่ไก่เคจฟรี (Cage free eggs) ไข่ไก่คุณภาพคับฟองจากแม่ไก่อารมณ์ดีที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงตามแนวทางการสร้างความยั่งยืน สด สะอาด ปลอดภัย เต็มไปสารอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นมื้ออาหารเช้าคุณภาพที่พร้อมเติมเต็มความสุขให้ผู้บริโภคในทุกวันทุกโอกาส ประกอบด้วย

· เมนู Egg Benedict with Bacon Wrap ไข่ดาวน้ำพันเบคอน ราดด้วยซอสฮอลันเดส เสิร์ฟบนขนมปัง 2 ชิ้นโต และเห็ดผัดสูตรพิเศษ อร่อยเต็มคำ ราคาจานละ 280 บาท

· เมนู Chunky Bacon with Smash Avocado ไข่ดาวน้ำเสิร์ฟพร้อม อะโวคาโดบด และเบคอนชิ้นโตที่ถูกนำไปย่างจนได้ที่ราดด้วยซอสคาราเมลเมเปิ้ลสุดลงตัว ราคาจานละ 390 บาท

· เมนู Chunky Bacon on Toast เบคอนชิ้นโตนุ่ม หอม อร่อย ย่างด้วยซอสเมเปิ้ลไซรัป ให้รสชาติที่หอม หวานพอดีลงตัวในทุกคำ อร่อยยิ่งขึ้นเมื่อทานคู่กับขนมปังบริออชพร้อมไข่ดาวและเห็ดผัด ฟินรับยามเช้า ราคาจานละ 390 บาท

ในขณะเดียวกัน เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยังรังสรรค์ 3 เมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษที่มาพร้อม DALGONA ขนมน้ำตาลหอมสุดฮิตจากเกาหลี ผสานความอร่อยเข้มข้นลงตัวเมื่อทานกับเครื่องดื่มแบบซิกเนเจอร์ทั้ง ชา กาแฟ และช็อกโกแลต ไม่ว่าจะมาคนเดียว มากับเพื่อน หรือคนรู้ใจก็สามารถเพลิดเพลินไปกับความอร่อยหวานกลมกล่อม ได้แก่ Dalgona Green Tea Latte ชาเขียวเข้มข้นอร่อยหวานมันกำลังดี ส่วนใครที่เป็นช็อกโกแลต เลิฟเวอร์ ต้องห้ามพลาด Dalgona Double Chocolate Latte ส่วนสายกาแฟต้องลอง Dalgona Caffe Latte หวานผสานความเข้มจากกาแฟเฉพาะตัวของเดอะ คอฟฟี่ คลับ ในราคาแก้วละ 135 บาท

พร้อมกันนี้ พิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ เดอะ คอฟฟี่ คลับ เท่านั้น เพียงดาวน์โหลด Application และสมัครสมาชิก The Coffee Club E-Member รับฟรี! เข็มกลัดรุ่น Limited สุดคิ้วท์ เอาไปติดเก๋ ๆ อวดลงโซเชียลได้เลย (สินค้ามีจำนวนจำกัด) รวมทั้งพร้อมรับ Welcome Drink แสนอร่อยฟรีทันที 1 แก้ว