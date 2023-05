Bangkok Art Auction ชวนชมนิทรรศการก่อนการประมูล

“บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น”

บริษัทในกลุ่ม ART TANK GROUP จัดงานประมูลการกุศลของมูลนิธิศิลปสมัย เพื่อวงการศิลปะและสิ่งแวดล้อม: Avant-Garde Art Foundation Charity Auction ซึ่งจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะก่อนการนำเข้าประมูล รวมถึงชิ้นงาน Private Sale คัดสรรผลงานศิลปะโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์ของศิลปินชั้นนำของไทยและต่างประเทศโดยมี ชิ้นงาน 46 ล็อตประมูล และ 16 ชิ้นงาน Private sale จากศิลปินทั้งหมดกว่า 40 คน เป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของศิลปินชั้นครู ผลงานของศิลปินไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงผลงานชิ้นเอกของศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งนี้ นิทรรศการเปิดให้เข้าชมในวันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม โดยงานประมูลจะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการประมูลครั้งนี้ เป็นการประมูลการกุศล จะไม่มีค่าธรรมเนียมการประมููล และรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิศิลปสมัยสำหรับทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ตลอดจนสนับสนุนศิลปิน และสร้างคนรุ่นใหม่ เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อพัฒนาศิลปะของไทยสู่สากล เป็นที่ยอมรับแก่นานาชาติ

ไฮไลต์ผลงานที่น่าสนใจ อาทิ ผลงาน “Wanted” (preferably alive) (2565) เป็นผลงานที่เขียนด้วยเทคนิค สีกวอชบนผ้าใบจากฝีมือของ ชาติชาย ปุุยเ ปีย ผลงานชิ้นนี้ เป็นภาพใบหน้าพอร์เทรตของวสันต์ สิทธิเขตต์ ซึ่่งชาติชาย ใช้สีแทรกเพื่่อสร้างน้้ำหนักสมจริง ด้านบนมีข้อความเขียนว่า “WANTED, Dead or Alive!” ให้กลิ่่นอายของโปสเตอร์ภาพนำจับที่มีพลัง, ผลงาน ตัณหาสร้างพระเจ้า (2566) ของประสงค์ ลือเมือง ศิลปินที่่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างยาวนาน โดย ใช้เทคนิคที่่หลากหลาย ผลงานชิ้้นนี้้เป็นผลงานที่่ประสงค์ใช้สีฝุ่นและหมึกจีนถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบเข้าไว้ด้วยกัน, ผลงาน The lady wants to go to sea 2020, พ. ศ. 2563 ผลงานสีสันสดใสสะดุดตาชิ้นนี้ เป็นผลงานของ อรรถสิทธิ์ ปกป้อง เขียนภาพหญิงสาวผมหน้าม้าสั้้น ใช้สีีน้ำเงินโคบอลต์บลูู เป็นสีผิว ตัดกับปากสีแดงสด , นอกจากนี้ ยังคงความเป็นแฟชั่นผ่านแว่นตารููปหัวใจสีฟ้าสว่างสะท้อนภาพทิวทัศน์ทะเลผ่านความฝัน,ผลงานอะคริลิคบนผ้าใบ ในชื่อ Headlock (2566) ของ กิตติ นารอด ศิลปินที่เป็นที่นิยมในงานประมูลทั้งในและต่างประเทศกับรูปบุคคลในแบบฉบับศิลปินอันเป็นเอกลักษณ์ โดยเป็นภาพของคนสองคนที่กำลังแสดงท่าทางจากท่ามวยปล้ำตามชื่อภาพอย่าง Headlock นั่นเอง อีกทั้งยังมีงานของวสันต์ สิทธิเขตต์ เซียนๆ อีกหลายชิ้น