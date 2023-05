Misty Mynx จับมือ ดิสนีย์ ดึง ‘น้ำตาล-ชลิตา’ เป็นเงือกสาว ‘แอเรียล’

(Misty Mynx) ร่วมกับ ดิสนีย์ เปิดตัวคอลแลปส์คอลเลกชันสุดพิเศษ

ตอบรับกับกระแสของภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ ‘Disney’s The Little Mermaid’ ที่กำลังจะเข้าฉายปลายเดือนพฤษภาคมนี้ โดยดึง ‘น้ำตาล-ชลิตา ส่วนเสน่ห์’ นักแสดง นางแบบและอดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ มาถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของ ‘แอเรียล’ เงือกสาวจาก The Little Mermaid ที่มีความรอบรู้ มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าตัดสินใจ ในรูปแบบของ Misty Mynx ที่มีความมั่นใจ แฝงความเซ็กซี่ ซุกซน และมีสไตล์

นำเสนอแฟชั่นไอเทม 3 สไตล์ได้แก่ ลายพรินต์ The Little Mermaid เวอร์ชันการ์ตูน ที่ใช้เทคนิคสกรีนลายแอเรียล และ Typography อย่างลงตัว นำเสนอความน่ารักสดใส สวมใส่แมตช์ได้กับทุกชุด, ลายพรินต์ The Little Mermaid เวอร์ชันไลฟ์แอคชั่น ที่โดดเด่นด้วยลาย Overall Print ลงบนผ้า ซึ่งเป็นลวดลายสุดเอ็กซ์คลูชีฟสำหรับคอลเลกชันนี้เท่านั้น และแฟชั่นไอเทมอื่นๆ ที่ออกแบบเสริมลุคความเป็น The Little Mermaid นำมามิกซ์แอนด์แมตช์กับชิ้นอื่นได้ อาทิ เสื้อบราท็อปรูปเปลือกหอย และกระโปรงกางเกงตกแต่งอะไหล่รูปเปลือกหอย เป็นต้น