เสื้อยืดลายใหม่ที่นำเอาผลงานศิลปะ จากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มาตีความอีกครั้ง

คอลเลกชันเสื้อยืด

ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือล่าสุดจากยูนิโคล่ และพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เสื้อยืดลายใหม่ที่นำเอาผลงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มาตีความอีกครั้ง ผ่านการดีไซน์จากศิลปินนักออกแบบจากปารีส อย่าง M/M (Paris)

The Writings of the Louvre ตั้งแต่เอกสารอันเก่าแก่ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ จนถึงผลงานของจิตรกรที่มีชื่อเสียงหลากหลายชิ้น M/M (Paris) ได้ถ่ายทอดรายละเอียดของผลงานทางศิลปะต่างๆ กว่า 33,000 ชิ้นที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โดยใช้ภาพต่างๆ ผสมผสานเข้ากับเทคนิคการออกแบบตัวอักษรอันเป็นเอกลักษณ์ของ M/M (Paris) จัดวางออกมาเป็นชื่อพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre) เพื่อนำเสนอความหลากหลาย และเรื่องราวมากมายของพิพิธภัณฑ์ผ่านคอลเลกชันนี้





โดยคอลเลกชันนี้นำเสนอเอกลักษณ์คาแรคเตอร์พิกเซล The Agent ที่เรียบง่ายของ M/M (Paris) นั่งอยู่บนยอดพิรามิดลูฟวร์อันโด่งดัง แต่งเติมด้วยภาพวาดโมนา ลิซ่า (Mona Lisa) แบบกลับด้าน เปรียบเป็นภาพสะท้อนของภาพวาดโมนา ลิซ่าจากอีกมุมหนึ่ง

M/M (Paris) เป็นที่รู้จักจากผลงานปกอัลบั้มเพลง และภาพประกอบแคมเปญของแบรนด์ดังต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้ M/M (Paris) สร้างสรรค์ดีไซน์ใหม่จากผลงานทางศิลปะจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์อย่างมีชั้นเชิง ผ่านเทคนิคคอลลาจ (Collage) และการออกแบบตัวอักษร (Typography) งานดีไซน์ของศิลปินคู่นี้น่าตื่นตาด้วยความคิดสร้างสรรค์และเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมที่มีต่อผลงานมาสเตอร์พีซดั้งเดิม

M/M Paris กล่าวว่า “พวกเราตื่นเต้นกับคอลเลกชันนี้มาก ที่ได้เปิดมุมมองให้ผู้ที่ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ได้ตีความสิ่งต่างๆ นอกเหนือไปจากสิ่งที่เป็นตัวแทนของเรื่องราวในอดีต ผสานรวมกับศิลปะ การออกแบบ และแฟชั่นในรูปแบบที่เป็นอิสระจากพื้นที่ เวลา และวัฒนธรรม”

ด้าน “โลรองส์ เดส์ คารส์” ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กล่าวว่า “The Writing of the Louvre ของคู่หูศิลปินอย่าง M/M (Paris) ได้ตีความอย่างลึกซึ้งไปถึงความหลากหลายของผลงานทางศิลปะของเรา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผลงานทางศิลปะและสาธารณชน ฉันรู้สึกขอบคุณที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ยังคงเป็นพื้นที่แห่งสีสัน และแหล่งรวมแรงบันดาลใจของเหล่าครีเอเตอร์ต่างๆ ในปัจจุบัน”

สำหรับ M/M Paris เป็นครีเอทีฟเอเจนซีที่ก่อขึ้นในปี ค.ศ. 1992 โดยคู่หู มาธิอาส ออกุสตินิอัค และ มิกาเอล แอมซาลัก ทั้งสองมีชื่อเสียงจากผลงานต่างๆ ที่ร่วมมือกับเหล่านักดนตรี แฟชันดีไซน์เนอร์ นิตยสารและศิลปิน งานของ M/M Paris ผสมผสานการออกแบบตัวอักษร (Typography) ภาพถ่าย ภาพวาด และงานประติมากรรมเข้าด้วยกัน รวมถึงงานอื่นๆ เช่น การสร้างสรรค์โลโก้ โปสเตอร์ แคมเปญโฆษณา หนังสือ หน้าปกอัลบั้ม งานนิทรรศการ และผลงานอื่นๆ อีกมากมาย