ประกาศผลแล้ว! ผู้ชนะการประกวด Space Projection Mapping Hackathon 2023 ครั้งแรกในไทย!

ทั้งนี้ ทางแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา ได้รับเกียรติจากคุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีประกาศผลผู้ชนะและพิธีมอบรางวัลงาน Space Projection Mapping Hackathon 2023 ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงเกียรติ อาทิ คุณทรงพล ไตรเนตร ผู้กำกับอีเว้นท์บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) , มร.ฮิซากาซึ มาเอดะ (Hisakazu Maeda) , Director Connect Marketing Department บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด , มร.อาคิระ อิวานากะ (Akira Iwanaga), Founder/Director Red Geek Pictures ประเทศญี่ปุ่น , คุณพงศกร กาญจนชัยภูมิ, Director of Professional Products & Solutions บริษัท มหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จำกัด , คุณพงษ์พันธ์ สุริยภัทร อาจารย์พิเศษ วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ , คุณศักดิ์ณรินทร์ ทับเจริญ Producer & Managing Director บริษัท Parapluie Studio และ คุณกิตติ วรบรรพต Managing Director บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

สำหรับการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ ทีม “Sinol” ของ นายสินล กิตติมงคลสุข ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุเพียง 15 ปี ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในคอนเซ็ปต์ “MITI” คว้าเงินรางวัล 200,000 บาทไปครองได้สำเร็จ กับผลงานที่ชื่อว่า Joy From Space Light ที่นำเสนอความสนุกหลากหลายรูปแบบ ท่ามกลางบรรยากาศแสงสีแห่งอวกาศ ผสมกับ visual สไตล์ไซไฟ และเกม arcade ที่แสนสนุก เพิ่มพลังแห่งความสร้างสรรค์เหนือจินตนาการ

นอกจากนี้ยังมีทีมอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลอีก โดยรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม “Delcha” กับผลงานที่ชื่อ INSIDE OUT และ ทีม “Just wa dee” กับผลงานที่ชื่อ Dimensions of Life จำนวน 2 รางวัล ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ได้แก่ทีม “Mol Dot” กับผลงานที่ชื่อ MITI PinBounce และทีม “STUX2” กับผลงานที่ชื่อ The Space Eyes จำนวน 2 รางวัล

ส่วนคอนเซ็ปต์สงกรานต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม “PDSign” กับผลงานที่ชื่อ Pattaya Space Adventure รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “Ai-Deas” กับผลงานที่ชื่อ Where were you last Songkran, Neil และรางวัล Popular Vote ได้แก่ทีม “STUX2” กับผลงานที่ชื่อ The space eyes ที่จะชวนทุกคนด่ำดิ่งไปกับรูปแบบการตีความมิติ ของความสนุก ที่เปิดประสาทสัมผัสการรับรู้ ไปพร้อมกับดวงตาของจักรวาล

โดยหลังจากนี้ผลงานของศิลปินทุกท่านจะมีการจัดแสดง ณ Facade โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยฉายวันละ 2 รอบ คือเวลา 19:30 น. และ 20:00 น. บริเวณหน้าอาคาร แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา และผลงานของผู้ชนะเลิศจะถูกจัดแสดงถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!