โรงแรม The Standard จับมือกับศิลปินคนดัง จัดอาฟเตอร์ปาร์ตี้ส่งท้ายงาน Met Gala 2023

ยิ่งไปกว่างานอย่าง Met Gala ของทุกปี เหล่าบรรดาแขกคนดังก็ต้องไป After Party ซึ่งในปีนี้ งานอาฟเตอร์ปาร์ตี้สุดมันส์นี้ก็ได้จัดขึ้นที่คลับสุดไอคอนิก Boom ณ โรงแรม The Standard, High Line ของมหานครนิวยอร์ก โดยในปีนี้โรงแรมระดับโลกอย่าง The Standard ได้จับมือกับนักร้องและนักแสดงมากฝีมืออย่าง Janelle Monae เปิดงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้สุดเหวี่ยงด้วยการร้องเพลงและการแสดงสดกับซิงเกิ้ลล่าสุด ‘Float’ ในตีมขาว-ดำซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาดีไซเนอร์ระดับตำนานผู้ล่วงลับ Karl Lagerfeld ตามด้วยศิลปินตัวทอปอย่าง DJ Kaytranada เปิดเพลงให้แขกสนุกสนานกันบนแดนซ์ฟลอร์ตลอดทั้งค่ำคืน

ถือเป็นธรรมเนียมไปแล้วว่าหากมีงาน Met Gala ก็ต้องไม่พลาดกับค่ำคืนสุดมันส์กับงาน After Party ซึ่งเหล่าคนดังในวงการยกนิ้วให้กับแบรนด์ระดับโลกอย่าง The Standard ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่พิเศษและเป็นเอกลักษณ์ในมหานครใหญ่ๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์ค ไมอามี่ ลอนดอน มัลดีฟส์ อีบิซ่า หัวหิน หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงแรม The Standard, Bangkok Mahanakhon ได้เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อปีทีผ่านมา

ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก นักแสดงและนางแบบสัญชาติไทย และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกก็ได้ตบเท้าร่วมงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้นี้ ร่วมกับศิลปินและนักแสดงระดับโลกอย่าง Billie Ellish, Lil Nas X, Jenna Ortega, Daren Criss, Nick Jonas, Coco Rocha, Prianka Chopra, Olivia Rodrigo and Mary J. Blige.