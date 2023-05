ตามไปดมกลิ่นหอมประจำตัวดาราและเซเลบริตี้ระดับแถวหน้าเมืองไทย

หลังเปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ในตระกูล Private Blend Cherry Collection ไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ ชื่อของ

ก็ครองใจคนรักความหอมจนกลายเป็น Must Have Item ของดาราและเซเลบริตี้ระดับแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ แอน ทองประสม, เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, วิว-วรรณรท สนธิไชย รวมถึง Raising Star ที่กำลังมาแรง อย่าง ออกแบบ-ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง ที่ล่าสุดมีผลงาน The Hunger ที่เพิ่งเปิดตัวทาง Netflix และปอร์เช่-ศิวกร อดุลสุทธิกุล ต่างก็ยกให้เป็นกลิ่นหอมประจำตัวที่ทุกคนชื่นชอบ