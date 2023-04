มาเซราติ กรันทูริสโม เฉิดฉายที่เมืองมิลาน เทศกาลดีไซน์วีค

ได้จัดงานเปิดตัว

รุ่นใหม่ล่าสุด เมื่อคืนวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โชว์รูม มาเซราติ แห่งใหม่ใจกลางเมืองแฟชั่นระดับโลกของประเทศอิตาลี โดยภายในงานฯ นอกจากจะมีการรวมตัวของเหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงจากแวดวงแฟชั่น วงการบันเทิง กีฬา และดนตรีแล้ว ยังมีการเปิดตัว มาเซราติ กรันทูริสโม รุ่นพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อฉลองการครบรอบ 75 ปี และรุ่นพิเศษอีก 3 คัน ได้แก่ มาเซราติ กรันทูริสโม One Off Prisma กับ กรันทูริสโม One Off Luce ที่ออกแบบโดย Maserati Centro Stile และ กรันทูริสโม One Off Ouroboros ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจสุดแรงกล้าของ Hiroshi Fujiwara ดีไซเนอร์ชั้นนำแห่งวงการสตรีทแฟชั่นของประเทศญี่ปุ่น