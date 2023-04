"แจ๊ค เบนส์ บาร์" ร่วมกับ "คุมิโกะ" เสนอป๊อบอัพซี่รี่ส์คราฟต์ค็อกเทล 3 คืน

สปีคอีซี่บาร์สุดคลาสสิคตั้งอยู่มุมหนึ่งของชั้น 28 โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเด้นช์ กรุงเทพฯ ร่วมกับบาร์อันเป็นที่นิยมในชิคาโก้ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักดื่มโดยจูเลีย โมโมเซ่ (Julia Momosé) และเชฟโนอาห์ แซนโดเวล ( Chef Noah Sandoval) ที่ได้รับดาวมิชลินสองดวงแห่งเมืองโอริโอล (Oriole) ในการให้บริการนักดื่มชาวไทยรวมถึงผู้มาเยือนกรุงเทพมหานคร

นิดา วงศ์พันธ์เลิศ ผู้จัดการทั่วไป แห่งโรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเด้นช์ กรุงเทพฯ กล่าวว่า "เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับหนึ่งในบาร์และมิกโซโลจิสต์ชั้นนำของโลกที่ แจ๊ค เบนส์ บาร์” "โลกของคราฟต์ค็อกเทลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการนำศักยภาพอันน่าตื่นเต้นจากคุมิโกะมาที่นี่ถือเป็นโอกาสในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ"

บาร์ทั้งสองแห่งขึ้นชื่อเรื่องความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง เป็นสถานที่ที่นำเสนอค็อกเทลคลาสสิกและค็อกเทลสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน การป๊อปอัพของคุมิโกะครั้งนี้จะไม่ทำให้เอกลักษณ์ของบาร์เปลี่ยนไป และค็อกเทลที่สร้างสรรค์โดยบาร์อันดับ 25 ของโลกจะมีให้บริการเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากการมาเยือนในครั้งนี้ที่แจ๊ค เบนส์ บาร์

“ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมายืนหลังบาร์ร่วมกับทีมงานของแจ๊ค เบนส์ บาร์ กรุงเทพฯ ฉันตั้งตารอที่จะมาเยือนกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก และเพื่อดูว่าความเป็นญี่ปุ่นของคุมิโกะจะผสมผสานกับวัตถุดิบในท้องถิ่นและค็อกเทลคลาสสิกได้อย่างไร” จูเลีย โมโมเซ่ กล่าว

การป๊อปอัพครั้งนี้ ยังเกิดขึ้นก่อนหนังสือ เดอะ เวย์ ออฟ เดอะ ค็อกเทล (The Way of the Cocktail) ของ โมโมเซ่ พร้อมลายเซ็นของเธอบนหนังสือ ค็อกเทลที่เรียบง่ายและมีระดับเป็นเอกลักษณ์ของคุมิโกะ ซึ่งคล้ายกับวิธีการของโมโมเซ่ และ เชฟแซนโดเวลในการนำเสนอประสบการณ์เครื่องดื่มและอาหารที่บาร์อันเลื่องชื่อ “คุมิโกะ” ของพวกเขา ที่เมืองเวสท์ลูป แห่งรัฐชิคาโก

แจ๊ค เบนส์ บาร์ และการทำงานร่วมกับคุมิโกะสำหรับป๊อปอัพครั้งนี้จะฉายแสงให้กับเรื่องราวอันมีคุณค่าของ 137 พิลลาร์ เฮ้าส์ ด้วยบาร์ค็อกเทลชั้นนำของโลก หัวหน้าบาร์เทนเดอร์ ถาวร วงศ์ใหญ่ ซึ่งเป็นเจ้าของค็อกเทลซิกเนเจอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุคอาณานิคมสุดคลาสสิก เช่น โอลด์ แฟชั่น และ วิสกี้ ซาว จะมีโอกาสได้แนะนำค็อกเทลที่รังสรรค์โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นกับสุราระดับพรีเมียมทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ

ในการป๊อบอัพทั้งสามคืนครั้งนี้ แจ๊ค เบนส์ บาร์ สัญญาว่าจะยกระดับวงการค็อกเทล ด้วยการผสมผสานความสามารถระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในกรุงเทพมหานครแห่งนี้

สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 079 7000 หรือติดต่อผ่านไลน์ ออฟฟิศเชียล LINE Official Account (@137pillarshotels)