มาเมืองไทย ต้องปักหมุดเช็คอิน ร้านเด็ดอีเวนต์โดนใจใน MBK Center

Food Destination ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีร้านอาหารนานาชาติให้เลือก บริการตั้งแต่มื้อเช้าจนถึงแฮงค์เอาท์รอบดึก โดยเฉพาะร้านอาหารไทยที่ถูกใจทัวริสต์ก็มีให้เลือกหลายร้าน อาทิ แม่มณี (Mae Manee Padthai & Seafood) ผัดไทยกุ้งล็อบสเตอร์อาหารทะเลสดใหม่ และอีกหลายเมนูความอร่อย ทั้งอาหารไทยและอาหารอีสาน บ้านคุณแม่ ครบเครื่องอาหารไทยรสชาติกลมกล่อม เฮือนอีแม่ อาหารอีสานรสแซ่บ Nova Kitchen (Thai&Chinese Cuisine) หลากสไตล์ ทั้งอาหารไทย อาหารอีสาน อาหารจีน ป้อน (ponn) ร้านอาหารรสชาติไทยแท้ที่ได้แรงบันดาลใจจากอาหารรสมือแม่แสนอร่อย ชาวเลซีฟู้ดส์ (Halal Thai Restaurant) ร้านอาหารใต้ ซีฟู้ดสดๆ คอนโดปูแกะ ก้อนโต เนื้อแน่นหวาน The Beef Master ร้านอาหารนานาชาติมีสัญลักษณ์รับรองฮาลาล โดดเด่นเมนูเนื้อคุณภาพเน้นๆ ขนมเบื้องโบราณ แผ่นใหญ่ ครีมแน่น เครื่องอลัง ราคาย่อมเยา ศูนย์อาหารฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็ม บี เค (Food Legends by MBK) แหล่งรวมร้านอร่อยระดับตำนานจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยและจากหลาย ๆ ประเทศไว้ในที่เดียว การันตีโดยเชลล์ชวนชิม MICHELIN Guide นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารนานาชาติรสชาติต้นตำรับ อาทิ ร้านอาหารอิตาเลียน AZZURRO by Chef Thanom ร้านอาหารจีน HONGMIN ร้านอาหารอินเดียและอาหารไทยฮาลาล Ali's Indian and Thai restaurant, Yana Restaurant ร้านอาหารอินเดีย Longest Grill by Ali และร้าน Biryani Bonus dosa ร้านบะกุ๊ดเต๋ส่งตรงความอร่อยจากสิงคโปร์ โอลด์ สตรีท บะกุ๊ดเต๋ (Old Street Bak Kut Teh) และร้านอร่อยอีกมากมาย

Spa&Aroma Destination ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมของไทยเป็นที่ถูกใจต่างชาติ ซื้อกลับไปในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีหลายร้าน แต่ละร้านมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ทั้งชั้น G และโดยเฉพาะชั้น 3 มีหลายร้านติด ๆ กันให้เลือกละลานตา เรียกว่าเดินผ่านยังรื่นรมย์ อาทิ RAYAMANEE luxury home spa ขนาดใหญ่อยู่ชั้น G จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เครื่องหอม ยังมีมุม LERDEE TEA HOUSE จิบเครื่องดื่มและชาดอกไม้ออร์แกนิค ขนมไทย ในบรรยากาศตกแต่งด้วยซุ้มดอกไม้ถ่ายรูปสวยงาม และยังมีร้านอยู่ชั้น 3 นอกจากผลิตภัณฑ์สปาเครื่องหอมแล้ว ยังมีเครื่องประดับหินมงคลดีไซน์เก๋ให้เลือกช้อป นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สปาเครื่องหอมชูวัตถุดิบธรรมชาติและออร์แกนิคจากร้าน PHUTAWAN (ภูตะวัน) และ Herb Care ส่วนร้าน Khas (คาสซ์) ชูความ UNIQUE ไม่เหมือนใคร UNIQUE ART OF SCENTS โดดเด่นเป็นศูนย์รวมแห่งกลิ่นจากทั่วทุกมุมโลก

ยังมีนวดแผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของทัวริสต์ ได้แก่ ร้าน Let’s Relax Spa ชั้น 5 โซน A โปรแกรมนวด สปาหลากหลายในบรรยากาศผ่อนคลาย สุภัค นวดเพื่อสุขภาพ ชั้น 5 โซน B สบายตัวกับสารพัดโปรแกรมนวด ทั้งนวดไทย นวดเท้า นวดอโรม่า และอีกมากมาย

Money Exchange Center หากต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หาจุดบริการได้ง่าย ๆ มีอยู่เกือบทุกชั้น ตั้งแต่ชั้น G ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 และ ชั้น 6 อาทิ SuperRich (สีส้ม) ชั้น 2 โซน B, SUPERRICH THAILAND (สีเขียว) ชั้น 3 โซน A, FIFA-XE ชั้น G โซน D, PK MONEY EXCHANGE ชั้น 2 โซน C และ ชั้น 6 โซน D เป็นต้น

Thai Souvenir Shops Center รวบรวมของฝากของที่ระลึกจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาไว้ในที่เดียว ทั้งของกินของใช้ อาทิ สินค้าแฟชัน เสื้อกางเกงมวย กางเกงลายช้างที่กำลังเป็นที่นิยม กระเป๋าแฮนด์เมด ยาดมยาหม่อง ผ้าทอ ผลไม้ไทยแปรรูป ซึ่งมีหลายร้านกระจายตามชั้นต่าง ๆ และมีโซนสินค้าไทยของฝากของที่ระลึกโดยเฉพาะอยู่ที่ชั้น 3 โซน D อาทิ ร้านสินค้าไทย NOOK SHOP และ ร้านผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู Chainarong ชั้น 3 โซน A ร้าน THAI THAI SHOP ชั้น 3 โซน B ร้าน SOUVENIR Shop ชั้น 3 โซน C เป็นต้น

Shopping Destination เป็นที่รู้จักกันอย่างดีว่าตลอดชั้น 4 ของ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นแหล่งรวมสินค้ามือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Legend of MOBILE & Gadget & IT Market) ชั้น 2 และ 3 เป็นแหล่งรวมร้านเพชร ทอง เครื่องประดับอัญมณี (Gold & Jewelry Empire) มีหลายร้านรวมอยู่ในที่เดียว ซึ่งแต่ละร้านมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกัน เช่นเดียวกันยังเป็น แหล่งรวมร้านสูท เกือบ 30 ร้านที่คนไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาตัดสูท ด้วยผลงานคัดติ้งเนี้ยบโดยฝีมือช่างตัดสูทมากประสบการณ์ จึงเป็นที่ขึ้นชื่อว่าตัดเร็ว ตัดดีมีคุณภาพ ราคามิตรภาพ รับประกันดูแลหลังการขาย ปรับแก้ไขฟรี นอกจากนี้ยังมีร้าน At First ชั้น G โซน A Lifestyle Space วาไรตี้สินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ดังยกขบวนมาให้ช้อปฟิน อาทิ ตุ๊กตาหมีแบรนด์ดัง แคร์แบร์ (Care Bear) ร้านโดนัทโฮมเมดสุดฮอต SO DOUGH แฟชั่นแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์ มุมสินค้า Thai Souvenir ของฝากของที่ระลึก และ มุมคาเฟ่ให้นั่งชิล ดอง ดอง ดองกิ (DON DON DONKI) เปิด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์นักเดินทางได้ครบครัน

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังมีบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เรียกว่าครบเครื่อง One Stop Shopping & Service อาทิ ห้องละหมาด และ นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถฝากกระเป๋าเดินทางสัมภาระต่าง ๆ และเดินช้อปปิ้งในศูนย์ฯได้อย่างสบายใจกับบริการรับฝากกระเป๋าและสัมภาระ โดย AIRPORTELs เปิดให้บริการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. ชั้น 6 โซน B

นอกเหนือจากสินค้าและบริการแล้ว ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังสร้างสรรค์กิจกรรมอีเวนต์นำเสนอความเป็นไทยตรึงใจลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ (THAI CULTURAL Events) อาทิ การแสดงโขน นาฏยศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศิลปะการแสดงชั้นสูง โดยเล่าเรื่องราวจากวรรณกรรมชั้นครูเรื่อง รามเกียรติ์พบกับหนุมาน ตัวละครขุนศึกเอก ที่เป็นที่รู้จักกันดี พร้อมกับตัวละครต่าง ๆ ที่หยิบยกมาเป็นตอนสั้น ๆ ให้ชม อาทิ หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา, หนุมานจับนางเบญกาย, เมขลากับรามสูร, รจนาเลือกคู่ พร้อมการแสดงผสมผสานโขนไทยและการเชิดหุ่นละครเล็กหมุนเวียนมาแสดงให้ได้ชม ฟรี ! ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน รอบการแสดง 15.00 น. และ 18.00 น. บริเวณ Meeting Point ชั้น G โซน A พร้อมสืบสานศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยสู่สายตาทัวริสต์ จัดกิจกรรมมวยมันส์ MBK CENTER FIGHT NIGHT ทุกวันพุธแรกและวันพุธสุดท้ายของเดือน พบกับนักมวยมากฝีมือทั้งนักชกคนไทยและต่างชาติ โชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทย ปล่อยหมัดเด็ดฟาดแข้งสุดเดือดใจกลางกรุง

ล้วนเต็มไปด้วยแม็กเนตดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งร้านเด็ดและอีเวนต์โดนใจ จึงทำให้ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็น The Best Tourist Destination ที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเดินช้อปชิลฟีลกู๊ด