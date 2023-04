At First เปิดตัวเหล่าคาแรคเตอร์สุดคิ้วท์ในธีม Summer

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ฉลองปิดเทอมและต้อนรับลมร้อนกับไอเท็มพิเศษในช่วงซัมเมอร์นี้ จับมือกับ

Thai creator แบรนด์ดัง

ยกขบวนเหล่าน้องๆ คาแรคเตอร์สุดฮิต อย่างเดอะแก๊ง Breakfast (Kaidao, Tomato, Avocado, Toast, Lemon ฯลฯ) พร้อมสินค้าใหม่สุด Exclusive เปิดตัวที่ร้าน At First เป็นครั้งแรก กับ Breakfast On The Beach Collection ที่พาเหล่าเดอะแก๊ง Breakfast มาในรูปแบบตุ๊กตาตัวจิ๋ว อย่างพวงกุญแจ ที่ไม่เคยมีขายที่ไหนมาก่อน พร้อมกระเป๋า Tote Bag กระเป๋าใส่ไอแพดและเคสโทรศัพท์ ที่เป็นสินค้าใหม่ล่าสุด และสินค้า Best seller อย่าง Griptok ที่ติดโทรศัพท์สุดฮิต ในสไตล์ Y2K เอาใจวัยรุ่น Gen Z