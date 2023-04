ชวนเที่ยวคลายร้อน กับแฟชั่นกระเป๋า Travel with MCM

จับคู่ความหรูหราและฟังก์ชั่นการใช้งาน ด้วยกระเป๋ารูปทรง เป้ในแบบ แบ็กแพก (Backpack) ที่ถูกถอดแบบออกมาหลากหลายดีไซน์ จนได้เป็น ตระกูล เอเรน (Aren) ที่เหมาะแก่การใช้งานที่หลากหลายและสะดวกแก่การพกพาไปในทุกการเดินทาง ตามแบบฉบับของ MCM อย่างแท้จริง งานออกแบบที่ถูกรังสรรค์ด้วยความประณีต ในรูปลักษณ์ที่เพิ่มเติมความยูนิเซ็กส์เข้ามามากขึ้น

เริ่มกันที่ลุคสดใสของนางเอกสาวหน้าใส “แพทตี้ อังศุมาลิน” กันก่อน โดยเธอได้เลือกหยิบ อิตแบ็ก (IT BAG) Aren Top-Zip Shopper in Visetos Leather Mix มาเป็นกระเป๋าคู่ใจใบโปรดประจำฤดูร้อน โดยสาวแพทตี้เลือกหยิบ สายหนัง ติดบักเคิลทอง มาครอสบอดี้ แมตช์กับชุดเดรสกระโปรงในลุคหวานแต่คล่องตัว เหมาะแก่ในทุกการเดินทาง และอีกหนึ่ง เดลี่ลุค (Daily look) ของดาราสาว ที่เลือก กระเป๋าใบเล็ก รุ่น Tracy Chain Wallet in Visetos ทรงเหลี่ยม ตกแต่งด้วยโซ่ทองเพิ่มความหรูหรา ดีไซน์กะทัดรัดที่สาวแพทตี้เลือกมาคอมพลีทลุคให้สาวๆ ได้ไปแต่งกันอย่างสนุก

ด้านนักร้องหนุ่มคนดัง “แดน วรเวช” เลือกแต่งตัวในโทนอบอุ่น สดใส ต้อนรับวันหยุดยาวที่มาถึง กับลุคสบายๆ ของหนุ่มแดน เลือกหยิบไอเทม เสื้อเชิ้ตขาวและกางเกงขาสั้น คู่ไปกับ กระเป๋าใบโปรดรุ่นใหม่ล่าสุด Aren Sling Bag in Visetos ทรงแบ็กแพกดีไซน์ใหม่ที่เหมาะแก่การพกพาและ ฟังก์ชั่นการใช้งาน พร้อมด้วยดีเทล ประดับหนังสีดำ ได้ลุคเท่และหรูหราในใบเดียวกัน ส่วนอีกลุคหนุ่มแดนได้เลือกเสื้อแขนกุดมาเพิ่มความน่าสนใจให้กับ ซัมเมอร์ลุคของตัวเอง พร้อมด้วย กระเป๋า Aren Camera Bag in Visetos ด้วยรูปทรงโดดเด่นทรงยูนิเซ็กส์ ทำให้หนุ่มแดนสะพายได้ในทั้งลุคชิวๆ และลุคพร้อมออกท่องเที่ยวในต่างแดน