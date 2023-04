สยามพารากอน เสิร์ฟเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟรับซัมเมอร์

ประเดิมกันที่เมนูคลายร้อนต้นตำรับแบบไทยอย่าง “ข้าวแช่” สยามพารากอนตั้งใจคัดสรรเมนูอันพิถีพิถันมาให้เลือกถึง 2 ร้านด้วยกัน ได้แก่ ร้าน Nara Thai Cuisine (นารา ไทย คูซีน) นำเสนอเมนูดับร้อนตำรับชาววัง สูตรลับที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงปัจจุบัน “ข้าวแช่นารา” คัดสรรข้าวหอมมะลิจากจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีกลิ่นหอมละมุนจากใบเตย นำมาลอยดอกมะลิแทรกด้วยน้ำแข็งช่วยเพิ่มความสดชื่น เสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียง 12 ชนิดที่หารับประทานได้ยาก ลิ้มรสชาติความอร่อยและสัมผัสประสบการณ์สำรับฤดูร้อน “ข้าวแช่นารา” ได้ในราคา 790++ บาท หรือ Pre-Order ชุด Set ของขวัญ (ล่วงหน้า 2 วัน) อย่าง ชุดของขวัญ Gift Set ตะกร้าลายดอกไม้ราคา 1,390 บาท และชุดตะกร้าลายดอกไม้ Exclusive Set พร้อมมะยงชิดคว้านนารา ราคา 1,690 บาท ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ร้าน Nara Thai Cuisine โซนกูร์เมต์ การ์เด้น ชั้น G สยามพารากอน

และอีกหนึ่งร้านอย่าง แมนดาริน โอเรียนเต็ล ช็อป ที่ก็รังสรรค์สำรับข้าวแช่ออกมาได้อย่างน่าสนใจไม่แพ้กัน นำเสนอสำรับคลายร้อน โดยเชฟป้อม-พัชรา ที่รังสรรค์ข้าวแช่ตามสูตรที่ได้รับตกทอดมาจากคุณยายของเชฟ โดยเชฟเลือกข้าวหอมมะลิจากจังหวัดยโสธรมาหุงเป็นข้าวสวยหุงสุกแช่ในน้ำดอกมะลิ หอมอบอวลด้วยกลิ่นอบควันเทียน รับประทานคู่กับเครื่องเคียงที่ได้รับการคัดสรรและปรุงรสอย่างพิถีพิถัน สำหรับใครที่ต้องการสัมผัสสุนทรียะแห่งการรับประทานข้าวแช่คลายร้อนสามารถรับประทานข้าวแช่ที่ แมนดาริน โอเรียนเต็ล ช็อป โซนกูร์เมต์ การ์เด้น ชั้น G สยามพารากอน หรือสั่งซื้อเพื่อนำกลับใน ราคาชุดละ 855 บาท และราคาชุดละ 2,455 บาท สำหรับรับประทาน 2 ท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566

ถัดมาที่เมนูรับซัมเมอร์ ในสไตล์อิตาเลียนคอนเซ็ปต์ La cucina di Mamma หรืออาหารรสมือแม่ ที่ Mozza By Cocotte (มอสซา บาย โคค็อตต์) นำเสนอ 5 เมนูดับร้อนประจำซีซั่น เริ่มต้นด้วย Tomato Confit & Balsamic Caramel (490.-), Salmon Steak (580.-), Crab & Mango Salad (430.-), Carpi Salerno (760.-), San Marzano Tomato และ ดับร้อนปิดท้ายด้วย Iced Tea (140.-) แบบฉบับ Mozza by Cocotte ไม่ว่าจะเป็น Orange, Lychee & Lime หรือ Peach, Rosemary & Lime ก็ทำออกมาได้อย่างไร้ที่ติ สัมผัสความสดชื่นสไตล์อิตาเลียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Mozza By Cocotte โซนกูร์เมต์ การ์เด้น ชั้น G สยามพารากอน

มาต่อกันที่ BRIX Dessert Bar (บริกซ์ ดีเสิร์ท บาร์) ร้านของคนชอบของหวานแสนอร่อย ชวนเหล่ามะยงชิดเลิฟเวอร์มาสัมผัสรสชาติผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์กับเมนู มะยงชิด มิราเคิล แพนเค้ก (345.-) เมนูรับซัมเมอร์ที่นำมะยงชิดมาทานคู่กับ มิราเคิล แพนเค้กเนื้อเนียนนุ่ม เสิร์ฟพร้อมโยเกิร์ตวิปครีม และซอสมะยงชิด × ยูสุ และท็อปด้วยไอศกรีมวานิลา เมื่อรับประทานคู่กันกลายเป็น Perfect Combination ที่อร่อยจนต้องติดใจ อีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเช่นกันนั่นคือ มะยงชิดชีสพาย (315.-) ทางร้านพิถีพิถันคัดเลือกมะยงชิดชิ้นใหญ่ หวานอมเปรี้ยว นำมาใช้ในการรังสรรค์ ด้านล่างเป็น Digestive Biscuit กลิ่นหอม ใช้เนื้อมะยงชิดมาเคี่ยวกับน้ำตาลแล้วเติมความเปรี้ยว และกลิ่นหอมด้วยน้ำยูสุ ซึ่งชั้นถัดมาเป็นมูสครีมชีสโยเกิร์ตเนื้อเนียน และท็อปด้วยเนื้อมะยงชิดลูกโต ร่วมลิ้มรสชาติขนมหวานแบบแท้ๆ ได้แล้ววันนี้ที่ BRIX Dessert Bar โซนกูร์เมต์ การ์เด้น ชั้น G สยามพารากอน

ปิดท้ายกันที่ร้าน SEE FAH (สีฟ้า) พร้อมเสิร์ฟ “Summer Mango น้ำดอกไม้ ซีรีส์” รังสรรค์เมนูพิเศษรับซัมเมอร์ด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้ คัดพิเศษ ผลไม้ทุกฤดูกาลของ SEE FAH นำมาเสิร์ฟสไตล์ใหม่ ให้ฤดูร้อนนี้ไม่น่าเบื่ออย่างเคย ไม่ว่าจะเป็นเมนูคาว หรือเมนูหวานก็ทำออกมาได้อย่างน่ารับประทาน อาทิ ข้าวผัดกุ้งมะม่วงน้ำดอกไม้น้ำปลาหวาน (179.-) ยำทะเลมะม่วงน้ำดอกไม้ (260.-) เป็ดย่างซอสมะม่วงน้ำดอกไม้ (219.-) ปอเปี๊ยะเป็ดย่างมะม่วงน้ำดอกไม้ (119.-) ข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ (185.-) ไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ข้าวเหนียว (110.-) พุดดิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้ (69.-) และมะม่วงน้ำดอกไม้บ๊วยโซดา (90.-) เป็นต้นเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบมะม่วงน้ำดอกไม้ต้องถูกใจ เพราะสีฟ้ารังสรรค์รสชาติได้อย่างน่าประทับใจไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน พร้อมเสิร์ฟความอร่อยตลอดซัมเมอร์นี้ที่ ร้าน SEE FAH (สีฟ้า) โซนฟู้ดพาสสาจ ชั้น 4 สยามพารากอน

“สยามพารากอน” มอบความคุ้มค่าแบบต่อเนื่องตลอดซัมเมอร์นี้ ด้วยโปรโมชั่นแคมเปญ SPLASH INTO SUMMER สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เพียงรับประทานอาหารที่ สยามพารากอน ครบ 1,000 บาทขึ้นไป แลกรับ 100 VIZ Coins (จำกัดจำนวนสิทธิ์) ระหว่างวันที่ วันที่ 31 มี.ค. 66 – 14 พ.ค. 66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Siam Paragon