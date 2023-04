คนดังรักความงามฉลองโซน EM Beauty

Happening Relaxing Hair & Nail Spa ร่วมฉลองโซนใหม่ Beauty & Wellness ภายใต้ชื่อ EM Beauty ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียมและ ดิ เอ็มควอเทียร์ ครบวงจรเรื่องความสวยกับร้านค้าความงามมากกว่า 20 แบรนด์ชั้นนำพร้อมจัดกิจกรรมสุด Exclusive เชิญเซเลบที่รักความงาม อาทิ นภัสสร บุรณศิริ, พลอยพยัพ ศรีกาญจนา และเฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์ เป็นต้น ร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางร้านจัดขึ้นโดยเฉพาะ ได้แก่ Welcome massage, Hand Massage ซึ่งเป็นศาสตร์พิเศษของร้าน พร้อม Food Catering served by Chef May, Maze Dining





นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแล บำรุงเส้นผม และทำเล็บด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ รอให้บริการ เพื่อสร้างความผ่อนคลายด้วยห้องทำผม ทำเล็บสุดเอกซ์คลูซีฟ ที่ชั้น 1 ดิ เอ็มโพเรียม