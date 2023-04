“Comma And” แหล่งรวมแฟชั่น 70 แบรนด์ดัง คอนเซ็ปต์สโตร์แห่งใหม่ใจกลางเมือง

โดยโซนแฟชั่นใหม่คอมม่าแอนด์นี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งแม็กเนตดึงดูดคนไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการแต่งตัว งานอาร์ต แอนด์ คัลเจอร์ ด้วยความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการร่วมมือกับแบรนด์ไทยชื่อดังนำเสนอคอลเลคชั่นล่าสุด เปิดตัว Exclusive Collection อาทิ S.V.S.S., Outcast Store, DRYCLEANONLY, PAINKILLER Atelier, PONY STONE, Moo.Moo.Things, INTERFVCE, USEMEREPEAT และ PITTDAR & BHUR เป็นต้น

รวมไปถึงเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ที่มีแห่งเดียวที่นี่เท่านั้น อาทิ Richcast of Character แบรนด์รองเท้าบูทสัญชาติไทยดีไซน์จัดจ้านที่ดังไกลถึงฮอลลีวู้ด นำเสนอตัวตนผ่านร้านค้าจริงบนพื้นที่ในคอมม่าแอนด์เป็นครั้งแรก หรือ Meticulous plus Wisharawish เอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์เปิดตัวครั้งแรก จากการคอลแลบกันของ Meticulous สูทเทเลอร์เมดสไตล์อังกฤษ และ Wisharawish ไทยดีไซน์เนอร์ชื่อดังของเมืองไทย รวมถึง Vanity Club แบรนด์สุดชิคที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง สะท้อนถึงความสนุกสนานไร้ขอบเขตและไร้กฎเกณฑ์ ได้รังสรรค์คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดมาเปิดตัวที่โซน Pop-Up Space ของคอมม่าแอนด์ และ NEVERSAYCUTZ คอนเซปต์ร้านใหม่ล่าสุดและเป็นร้านบาร์เบอร์แห่งแรกในเซ็นทรัลเวิลด์ และพื้นที่ Art Exhibition ที่โชว์ผลงานของศิลปินเจนฯ ใหม่ และพื้นที่ Free space workshop ที่แบรนด์ในโซนจะผลัดกันมาทำกิจกรรมทุกเดือนตลอดทั้งปี

คอมม่าแอนด์ คือหนึ่งในโลกแห่งแฟชั่นภายใต้นิยาม centralwOrld fashiOn citizens 3 รูปแบบ ได้แก่ Runway to Real way : ตามโลกของแฟชั่นในแบบฉบับของแต่ละคน แม้แฟชั่นจะอัปเดตทุกวินาที แต่ความสนุกมีได้ทุกวันกับการเลือกแต่งตามสไตล์ New Adventures : แฟชั่นที่นำไปสู่เรื่องราวที่พิเศษยิ่งขึ้นเพียงแค่เลือกหยิบเสื้อผ้าตามสไตล์ของคุณ ก็อธิบายตัวตนได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด อาทิ แบรนด์แฟชั่นไทยดีไซน์เนอร์ และแบรนด์ชื่อดัง Making Statement : สไตล์การแต่งตัวที่ไร้ข้อจำกัด รู้จักตัวตน และความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจน สนุกกับการทดลองและกล้ามิกซ์แอนด์แมตช์สิ่งใหม่ๆ เพื่อแสดงตัวตน รวมถึงสะท้อนความรักสิ่งแวดล้อม Reused recycle