ยูนิโคล่ เปิดตัว 5 ลายใหม่ของเสื้อยืด PEACE FOR ALL

ยูนิโคล่ เปิดตัวเสื้อยืดลายใหม่ 5 ลาย สำหรับโปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยคอลเลคชันล่าสุดนี้นำเสนอลวดลายกราฟิกใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโปรเจกต์นี้ จากทีมนักสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นนักเทนนิสระดับตำนานอย่าง โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ รวมทั้งอาร์ตเวิร์กจาก ดิ๊ก บรูน่า ครีเอเตอร์ผู้ล่วงลับที่ได้สร้างสรรค์คาแรคเตอร์มิฟฟี่ (Miffy)

นับตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์นี้ในเดือนมิถุนายน 2565 เสื้อยืด PEACE FOR ALL วางจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 1 ล้านตัวทั่วโลก 100% ของกำไรทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายได้นำไปบริจาคยังองค์กรเพื่อการช่วยเหลือในระดับนานาชาติ อย่าง สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (Plan International) ซึ่งคอยช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน การถูกคุกคาม ความรุนแรง และความขัดแย้งทั่วโลก ซึ่งในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการบริจาคเงินจำนวน 77,799,000 ล้านบาทจากโปรเจกต์นี้ (หรือมากกว่า 300,000,000 เยน โดย 1 JPY = 0.25933 THB)

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคของโปรเจกต์ PEACE FOR ALL เช่น โปรเจกต์เพื่อสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัยหญิงชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศ การช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กพลัดถิ่นฐานชาวซีเรียและกลุ่มเด็กชาวเลบานอนที่เปราะบางบริเวณตอนเหนือของเลบานอน รวมถึงแคมเปญเพื่อขจัดปัญหาการแต่งงานของเด็กก่อนวัยอันควรและการถูกบังคับให้แต่งงานในเวียดนาม