เที่ยวสงกรานต์แบบไม่ร้อน สัมผัสความเป็นไทย ในงาน A Sense of Thai 2023: The Golden Kingdom

ไฮไลท์สุดพิเศษของงานอยู่ที่การดึงเอาความโดดเด่นของแต่ละยุคสมัย มาเล่าเรื่องราวผ่านแง่มุมต่างๆได้อย่างลงตัว เริ่มจาก ยุคสุโขทัยที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม กับการเนรมิตเสาวิหารจำลองย่อมุมไม้สิบสอง (The Replica Pillars) โดยสอดแทรกรายละเอียดของศิลปะการย่อมุมไม้ อันเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยสุโขทัย, เจดีย์จำลองย่อมุมสูง 10 เมตร (The Great Pagoda) ที่บริเวณด้านในเป็นที่ประดิษฐานองค์ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี องค์จำลอง จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือวัดภูเขาทอง, ลานก่อเจดีย์ทราย (The Sandy Oasis) ขนาดกระทัดรัด พื้นที่สำหรับน้องๆหนูๆที่มาเรียนรู้ทักษะและได้ลองก่อเจดีย์ทราย, The Siam Stage พื้นที่ในการแสดงรำไทย และดนตรีไทยที่มีการใช้ศิลปะการย่อมุมไม้ มาเสริมความโดดเด่น

ไม่เพียงเท่านั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมและการตกแต่งที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยให้เพลินตาเพลินใจมากยิ่งขึ้น ผ่านแรงบันดาลใจจากยุครุ่งเรืองของไทย อาทิ The Golden Link ณ บริเวณทางเชื่อมเซ็นทรัล เอ็มบาสซี กับ ห้างเซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 2 ที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของการแสดงที่รุ่มรวยด้วยวัฒนธรรม กับการตกแต่งสีสันฉูดฉาด ลวดลายสลับซับซ้อน เปรียบเสมือนฉากของโรงลิเกซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านไทยในสมัยอยุธยา และการแสดงต่างๆที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อย่าง The Finest Showcase ณ บริเวณชั้น G ซึ่งเป็นพื้นที่โชว์การแสดงจากจากคณะคิดบวกสิปป์ (KIDBUOKSIP) ที่ได้เตรียมการแสดง “แผ่นดินทอง วิจิตรสยาม สามสมัย” และการแสดงดนตรีสงกรานต์ไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566 พร้อมด้วย นิทรรศการ “จรดล อโนดาต” นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัยด้วยเทคนิคการทอทองแดง โดย ธีระพล สีสังข์ (The Journey to Anodard Exhibition by Teerapon Sisung) ที่นำเสนอเรื่องราวของสระอโนดาต โดยใช้เทคนิคการทอทองแดงเพื่อเรียงร้อยออกมาเป็นผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของเหล่ากินนรและกินรีได้อย่างสวยสดงดงาม ชวนให้ชายตาตาม ถัดมาที่การบอกเล่าเรื่องราวของยุคกรุงธนบุรี ยุคที่รุ่งเรืองด้านเกษตรกรรม และการค้าขาย ผ่าน The Grand Market โดยจะได้พบกับ Floating Market by Eathai หรือตลาดน้ำสี่ภาค ณ บริเวณชั้น LG ให้ทุกท่านได้มาเต็มอิ่มกับเมนูอาหารคาวหวานหลากหลายที่มีมานำเสนอครบทั้งสี่ภาค

สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ Thai Crafts & Leisure Market บริเวณชั้น 5 ซึ่งได้รวบรวมสินค้าไทยจากหลากหลายร้านค้า อาทิ ผ้าไทย เครื่องประดับ ของที่ระลึก มาให้เลือกสรร

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ไปพร้อมกับการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ผ่านยุคสมัยแห่งความเรืองรอง ในงาน A Sense of Thai 2023: The Golden Kingdom ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี