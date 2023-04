กลัฟ คณาวุฒิ แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของน้ำหอมสัญชาติไทย "เนเฟอร์โลญ"

Neferlogne (เนเฟอร์โลญ) คือแบรนด์น้ำหอมสัญชาติไทยที่คัดสรรผลิตภัณฑ์น้ำหอม และเทียนหอมคุณภาพระดับพรีเมียมที่ได้รองรับมาตรฐานจากสมาคมน้ำหอมนานาชาติ (IFRA) ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยได้ร่วมงานกับ “กลัฟ คณาวุฒิ” มาแล้วในปี 2019 โดยได้รับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก

ในปีนี้ กลัฟ กลับมาในฐานะ Brand Ambassador น้ำหอมคนแรกของแบรนด์ Neferlogne พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมาย ที่ให้เหล่าแฟนคลับลูกบอลได้ร่วมสนุกกันแบบจุใจ ไปจนถึงกิจกรรมสุดใกล้ชิด ที่พึ่งเกิดขึ้นไปเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีชื่อว่า “Secret Garden On The Beach With Gulf” เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่า Top Spenders ที่มียอดสั่งซื้อน้ำหอมของกลัฟมากที่สุด จนถึงเหล่าผู้โชคดี Lucky Draw อีก 10 ท่าน ได้ร่วมปาร์ตี้ Meet & Greet สุดใกล้ชิดกับกลัฟ บนเรือยอร์ช Once Yachting และพักผ่อนหย่อยใจ ณ โรงแรม Ana Anan พัทยา

แต่ความพิเศษยังไม่จบเท่านี้ แม้งาน Meet & Greet จะจบไปแล้ว ผู้ที่สนใจ ยังสามารถสั่งซื้อน้ำหอม Neferlogne x Gulf ได้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางของแบรนด์ Neferlogne โดยทุกๆ การสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับการ์ดที่ไม่ซ้ำกันของกลัฟ โดยเป็นแฟชั่นเซ็ทจำนวนทั้งสิ้น 7 แบบ ที่ควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างมาก แล้วอย่าลืมรอติดตามว่ากิจกรรมต่อไปที่ทางแบรนด์ และกลัฟจะนำมาเสนอ คืออะไร !