เซเลบร่วมสร้างสมดุลให้สุขภาพกายใจ

เปิดตัวไลฟ์สไตล์สปาระดับพรีเมียมแห่งใหม่

สาขาที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Enrich Your Life in the Meaningful Ways” สร้างความสมดุลแก่สุขภาพ ร่างกายและจิตใจที่ยั่งยืน ณ ชั้น 1 โซน Beacon เซ็นทรัลเวิลด์