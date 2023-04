ทายาทค่ายสิงห์ “ทราย สก็อต” ชวนอนุรักษ์ทะเลไทย เตรียมว่ายน้ำข้ามเกาะ 70 กม.

อีกหนึ่งเจนเนอเรชั่นใหม่รุ่นที่ 4 ของค่ายสิงห์ “ทราย-สิรณัฐ สก็อต” หนุ่มลูกครึ่ง ไทย-สกอตแลนด์ ทายาทคนเล็กของ น้อง–จีรานุช ภิรมย์ภักดี (บุตรีของเจ้าสัวจำนงค์ กับคุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี) ผู้หลงใหลท้องทะเลเป็นชีวิตจิตใจ ที่ผ่านมาได้ทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย จนได้รับใบประกาศเกียรติบัตร จาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนดำเนินการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำน้ำเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลพื้นที่ฝั่งอันดามัน หนุ่มทรายปลาบปลื้มมากถึงกับเรียกตัวเองว่าเป็น “ผู้พิทักษ์ทะเล” อย่างเต็มตัว

และในวันที่ 28-29 เมษายน 2566 นี้ หนุ่มทรายจะทำกิจกรรมว่ายน้ำพิทักษ์ทะเล SEA IS FOR ALL "ทะเลของทุกคน" ด้วยการชวนทุกคนมาร่วมกันว่ายน้ำข้ามจังหวัด ตั้งแต่ กระบี่-พังงา-ภูเก็ต ระยะทาง 70 กิโลเมตร ไปกับตัวเขา โดยจับมือกับ กรมอุทยานฯ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

ช่วงนี้เขาจึงซ้อมว่ายน้ำทะเลทุกวัน ตั้งเป้าจะทำลายสถิติโดยตนเองจะว่ายคนเดียว 40 กม. และกลุ่มเพื่อนๆ จะว่ายต่ออีก 30 กม. ทุกวันนี้เขาจึงสนุกกับการว่ายไปบันทึกสถิติไปอย่างมีความสุข สมกับฉายา “Merman” กันเลยทีเดียว

#CelebOnline #Celeb #Gossip #ทรายสก็อต #สิรณัฐสก็อต #ว่ายน้ำข้ามเกาะ #ทะเลไทย #กระบี่ #ภูเก็ต #พังงา