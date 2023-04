ไรมอน แลนด์ ชวน ‘หมอช้าง’ อาจารย์ทศพร ศรีตุลา บอกเล่าเรื่องราวของแต่ละราศีในปีกระต่ายทอง

ไรมอน แลนด์ ผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และซุปเปอร์ลักชัวรี่ จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘House warming Party’ ต้อนรับลูกบ้านโครงการ ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ (The Estelle Phrom Phong)’ คอนโดฯ อัลตร้าลักชัวรี่ พร้อมเข้าอยู่ ใจกลางพร้อมพงษ์ เพียง 2 นาที ถึง BTS พร้อมพงษ์ และดิ เอ็มดิสทริค (The Em District) ภายในงานจัดเต็มด้วยกิจกรรมสุดพิเศษที่มอบให้ลูกบ้านคนสำคัญ ไฮไลต์พิเศษได้รับเกียรติจาก ‘หมอช้าง’ อาจารย์ทศพร ศรีตุลา มาบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละราศีในปีกระต่ายทอง พร้อมเคล็ดลับการตกแต่งที่อยู่อาศัยให้เสริมความเฮง ความปัง ต่อด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องเสียงคุณภาพ การันตีด้วยรางวัลแชมป์ The Voice All Star คนแรกของไทยอย่าง เพียว-เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ ปิดท้ายด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์กับกิจกรรม Lucky Draw แจกของรางวัลแบรนด์ดังให้กับลูกบ้านคนพิเศษ บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่น โดยได้รับความสนใจจากลูกบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก