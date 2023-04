ศศรา หัวหิน เตรียมเปิด Beachfront Facilities พร้อมสนุกกับคอนเสิร์ต เจ-เจตริน

โครงการ ศศรา หัวหิน (SASARA Hua hin) Luxury Beachfront Residence เตรียมต้อนรับซัมเมอร์เปิดตัว Beachfront Facilities ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ 5 แบบ 5 สไตล์ ลานน้ำพุ Kid's Pool ลาน BBQ บีชคลับ พูลคลับ ฟิตเนส บริเวณริมชายหาดที่ทอดยาวกว่า 8 กิโลเมตร พร้อมกิจกรรมไดนามิกไลฟ์สไตล์ อาทิ เรือคายัก เซิร์ฟบอร์ด ครั้งแรกในงาน Beachfront Masterpiece หนึ่งในส่วนกลางสุดอลังการที่มอบความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัย ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา เวลา 16.00 – 20.00 น. ชมนิทรรศกาลศิลปะ บูธอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมสนุกไปกับคอนเสิร์ตเจ-เจตริน และกิจกรรมในงานอีกมากมาย

พิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจจองโครงการ รับโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อจองก่อนวันงาน รับทันที Stay Sri panwa Free up to 10 years Valued up to THB 5,000,000, Exclusive preview Sasara’s beachfront facilities และ VIP package on J Jetrin’s concert โครงการศศรา หัวหิน ราคาเริ่มต้น 6.5 - 55 ล้านบาท เอกสิทธิ์เพียง 110 ครอบครัวเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 062-514-7888 LINE OA: @sasarahuahin

