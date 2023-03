จบปัญหาหน้าร้อน พร้อมปกป้องผิวจากคลื่นความร้อน

ภายในงานมีการเปิดตัว ‘Dermaction Plus by Watsons Solar Barrier’ อย่างเป็นทางการครั้งแรก พร้อมด้วยภาพยนตร์โฆษณาล่าสุดที่บอกเล่าเรื่องราว ‘ภาวะหน้าร้อน’ ผ่านกิจวัตรประจำวันของสาวๆ ออกมาได้อย่างน่าสนใจ รวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบเจาะลึกจากอินไซด์ปัญหาผิวหน้าของคนไทยในปัจจุบันกับ บดินทร์ เปรมประเสริฐ Customer Controller วัตสัน ประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนเคล็ดลับการดูแลผิวจาก ‘เปรม’ วรุศ ดาราหนุ่มสุดฮอตและ แพทย์หญิงสุรีย์รัตน์ ศรีตั้งรัตนกุล แพทย์ผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้สนุกสนานกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ อาทิ มุมโฟโต้บูธสุดชิค ถ่ายอวดเพื่อน อัพลงโซเชียลกันแบบรัวๆ พร้อมสัมผัสและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ก่อนใคร แถมได้ลุ้นรับผลิตภัณฑ์กลับไปใช้ที่บ้านแบบฟรีๆ!

Dermaction Plus by Watsons Solar Barrier พัฒนาขึ้นจากปัญหาผิวแก่ก่อนวัย ซึ่งแตกต่างกันไปตามกิจวัตรประจำวันของแต่ละคน เพราะความแก่ที่เราเห็นไม่ได้มาจากอายุที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยภายนอกเข้ามากระตุ้นร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่เกิดจากแสงแดด หรือที่เรียกว่า Photoaging จากการสัมผัสแสงยูวี (UV) และอินฟราเรด (IR) ที่มีในแสงแดด แสงไฟ และความร้อนรอบๆ ตัว ส่งผลให้ผิวขาดความยืดหยุ่น มีริ้วรอย เกิดจุดด่างดำ ฝ้า และกระ

โดยผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ของ Dermaction Plus by Watsons Solar Barrier มาพร้อมกับ SPF 50+ PA++++ เพิ่มประสิทธิภาพกันน้ำได้ดียิ่งขึ้น ปกป้องผิวจากแสงแดดได้ครอบคลุม ครบทั้งยูวีเอ ยูวีบี อินฟราเรด และแสงสีฟ้า พร้อมปกป้องผิวขึ้นอีกระดับด้วยเทคโนโลยี Double IRtech ที่ผสานการทำงานร่วมกันของ IR Protection Agent 2 ชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อผลลัพท์การปกป้องผิวจาก IR Rays ที่ดีที่สุด อีกทั้งยังอ่อนโยนยิ่งขึ้น เพราะปราศจากน้ำหอม และสารระคายเคืองต่างๆ เช่น สารกันเสียชนิดพาราเบน และ สี พร้อมลุยในทุกวันและทุกกิจกรรมได้แบบไร้กังวล

จบปัญหาหน้าร้อน จบปัญหาผิวแก่ ด้วย ‘Dermaction Plus by Watsons Solar Barrier’ ครีมกันแดดสูตรใหม่จากวัตสันได้แล้ววันนี้ ที่ร้านวัตสันทุกสาขาทั่วประเทศไทย และวัตสัน ออนไลน์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สื่อ ณ จุดขาย หรือ Line Official @WatsonsTH, เว็บไซต์ Watsons.co.th หรือผ่านแอป WatsonsTH ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store และ App Store