“คลาแรงส์” จัดงานดินเนอร์เปิดตัว Precious ครีมสุดพรีเมียมกระปุกละหมื่นต้นๆ

คลาแรงส์ (Clarins)

ผลิตภัณฑ์สกินแคร์และความงามจากประเทศฝรั่งเศส จัดงานเปิดตัว Precious นิยามใหม่ของสกินแคร์ที่ช่วยคงความงามพร้อมฟื้นบำรุงผิวให้แลดูอ่อนเยาว์ได้อย่างเหนือระดับ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอันล้ำค่าที่จะยกระดับประสบการณ์การบำรุงผิวเพื่อความงาม ด้วยส่วนผสมจาก Moonlight Flower ดอกไม้อันล้ำค่าที่บานสะพรั่งเพียงคืนเดียวเท่านั้นในหนึ่งปี

นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยีเพื่อความงามด้วยวิทยาศาสตร์อันก้าวล้ำ มอบประสบการณ์อันล้ำค่าและความหรูหราที่ยั่งยืนให้กับผู้ใช้ทุกท่าน ผลิตภัณฑ์ Precious จากคลาแรงส์สร้างความรู้สึกประทับใจให้คุณด้วยผลลัพธ์อันน่าทึ่งของผิวที่ดูงดงาม ทรงคุณค่าและแลดูอ่อนเยาว์

โดยในค่ำคืนพิเศษ คลาแรงส์ได้รับเกียรติจาก Clarins Muse “แพท-ภิรญา สิงหะ” เซเลบริตี้สาวสวยชื่อดังตัวแทนความงามอันทรงคุณค่า พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติผู้ล้ำค่าและหายากจากทุกวงการในงานเดียว ไม่ว่าจะเป็น คุณมิ้นท์-ภัทรศยา ยงรัตนมงคล, เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, ชาช่า-ณัชชา ธนากิจอำนวย, โมเม-นภัสสร บุรณศิริ, เมย์-วัจณา เจริญสมสมัย, แพม-สิตามนินท์ สมาวัตนะกุล, ม.ล.จุไรมาศ ดิศกุล, มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย, ปอ-ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, ทัตวร สุกัณศีล และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายที่เป็นเสมือนนิยามของความ Rare และ Precious ดุจเดียวกับ Clarins Precious… As Rare As You ทรงคุณค่าดุจเดียวกับคุณ