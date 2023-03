“แฟชั่นปาร์ตี้” อัปเดตคีย์ลุคร้อนแรงรับซัมเมอร์

จัดงาน

พรีเซนต์

แนวใหม่ ตอบโจทย์สไตล์การแต่งตัวทุกไลฟ์สไตล์ เปิดตัวแคมเปญ “Central Edition” ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยการนำเสนอ Summer Collection 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Put Your Style On The Display” คัดสรรเทรนด์แฟชั่นและไอเทมเด็ดประจำซีซันส์ใหม่ ให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าและแฟชั่นเลิฟเวอร์ ได้แมตช์ลุคซัมเมอร์ “ที่ใช่” อย่างไร้ข้อจำกัด