รับซัมเมอร์ด้วย เสื้อผ้าแนวสปอร์ตแวร์สไตล์อังกฤษ

ยูนิโคล่ เปิดตัวคอลเลคชันล่าสุดของ UNIQLO and JW ANDERSON ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2023 ภายใต้คอนเซปต์ A Sporting Way of Life ที่นำเอาเอกลักษณ์สไตล์อังกฤษมาตีความอีกครั้งผ่านมุมมองสุดสร้างสรรค์และขี้เล่นของ JW Anderson ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากกีฬายอดนิยมของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ พร้อมวางจำหน่ายวันที่ 24 มีนาคม เป็นต้นไป

โจนาธาน แอนเดอร์สัน ครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ กล่าวว่า “ ซีซันส์นี้นำเอาไอเดียของชุดกีฬาคลาสสิกมาตีความใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อคาร์ดิแกนคริกเก็ต เลกกิ้งออกกำลังกาย กางเกงขาสั้น Utility พิมพ์ลายกีฬายอดนิยมของอังกฤษ และเสื้อโปโลผ้าถักแบบดั้งเดิม”

เรื่องราวของกีฬายอดนิยมที่สะท้อนภาพของสปอร์ตแวร์ดั้งเดิม อย่างเสื้อคาร์ดิแกนคริกเก็ตเนื้อผ้าคอตตอนลินิน ที่มาพร้อมสัมผัสเบาสบาย ได้แรงบันดาลใจจากลายเส้นบนเสื้อกีฬา และเป็นครั้งแรกที่เพิ่มเสื้อเบลเซอร์ AirSense เข้ามาในไลน์อัพเช่นกัน ภาพรวมของคอลเลคชันล่าสุดนี้นำเอาไอเทมสไตล์เพร็พพีแบบอังกฤษผสานกับนวัตกรรมเนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่น แห้งเร็ว และน้ำหนักเบา พร้อมแต่งโลโก้ JW Anderson บนกระดุมเสื้อ

นอกเหนือจากดีไซน์แนวสปอร์ตแล้ว ไอเทมหลายชิ้นยังทำหน้าที่เป็นเสื้อผ้าสปอร์ตแวร์ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น มินิสเกิร์ตจับจีบที่ดัดแปลงมาจากกระโปรงเทนนิส กางเกงเลกกิ้งผ้าแอริซึ่มเนื้อนุ่มและมีคุณสมบัติแห้งเร็ว เสื้อแขนกุดทรงครอปเสริมบรา และเสื้อพาร์ก้าที่ทำมาจากผ้าไนลอนน้ำหนักเบาในสไตล์คัลเลอร์บลอคอันเป็นเอกลักษณ์ของ JW Anderson