ฮอทพอทชื่อดังจากสิงคโปร์ Beauty in The Pot เปิดสาขาแรกในไทยแล้ว

ร้าน Beauty in The Pot สาขาแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณชั้น G โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท พระราม 9 กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งคำว่า Beauty in The Pot หมายถึง ความงดงามของวัฒนธรรมการปรุงอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ ตลอดจนความงดงามที่เป็นเสมือนตัวแทนของความรักและความห่วงใยของคนในครอบครัว ในคอนเซ็ปท์ “อร่อย สวย สุขภาพดี” โดยในประเทศไทยมีการตกแต่งร้านด้วยดีไซน์ล่าสุดที่เรียกว่า Jewel หรือ อัญมณี ซึ่งให้ความรู้สึกหรูหรา สะดวกสบาย และอบอุ่น ในโทนสีขาว ทอง เหลือง และทิฟฟานี่บลู สื่อถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการลิ้มรสชาติแก่นแท้ของการดูแลสุขภาพและความงามด้วยเมนูฮอทพอทในสไตล์ต้นตำรับ

พร้อมเสิร์ฟด้วยสุดยอดอาหารเกรดพรีเมียมสไตล์โฮมเมดที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน โดยทีมเชฟชั้นนำผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านหม้อไฟ ตอกย้ำการเป็นเบอร์หนึ่งด้านฮอทพอทเพื่อสุขภาพด้วยเมนูน้ำซุปมากถึง 6 สูตร ได้แก่ น้ำซุปคอลลาเจน น้ำซุปเซียงล่า น้ำซุปมะเขือเทศ น้ำซุปมะพร้าว น้ำซุปไก่แช่เหล้า และน้ำซุปเห็ดรวม (มังสวิรัติ) รวมถึงเมนูวัตถุดิบยอดนิยม อาทิ ฟองเต้าหู้ เต้าหู้ปลา เนื้อกุ้งบดผสมไข่กุ้ง ลูกชิ้นแฮนด์เมดรวม เกี๊ยวรวม เนื้อสันนอกแองกัส (ออสเตรเลีย) และเนื้อ US Short Plate (อเมริกา) เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักชิมฮอทพอทชาวไทยและต่างชาติในสไตล์ที่หลากหลาย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งต่อความสุขให้แก่ทุกคนในทุกครั้งที่มาร้าน Beauty in The Pot ด้วยรสชาติที่ทั้งอร่อยและอุดมด้วยโภชนาการแห่งการดูแลสุขภาพและความงาม

นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันพิเศษในช่วงเปิดตัวร้าน Beauty in The Pot สาขาแรกของประเทศไทย โดยลูกค้าที่รับประทานอาหารภายในร้านครบ 2,000 บาท จะได้รับเมนูพิเศษฟรี! ทันที 1 ที่ เพียงแจ้งโค้ด “อร่อยฟิน..ไม่ต้องบินไปกินถึงสิงคโปร์” กับพนักงาน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 และทางร้านกำลังจัดทำระบบสมาชิกเพื่อให้ลูกค้าได้สะสมพอยท์และแลกรับของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Beauty in The Pot TH (www.facebook.com/BiTPThailand) หรือ IG: @beautyinthepot.th หรือทาง Line: @beautyinthepot